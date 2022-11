El peso welter de la UFC, Gilbert Burns, ha ofrecido dos opciones realistas para una probable pelea en el UFC 283 en Brasil el próximo mes de enero.

Durante una reciente entrevista con John Morgan de MMA Underground, Burns evaluó su situación actual y el período frustrante que ha tenido al intentar reservar una pelea contra Masvidal.

«Le dije a la UFC: ‘Dadme a cualquiera, no me importa’. … Ellos han dicho que voy a pelear en Brasil. Voy a pelear al 100%», dijo Burns. «Dadme a cualquiera. No hay muchos tipos que estén disponibles. Belal Muhammad es el único que no tiene una pelea. Estaría interesado, pero acaba de conseguir una gran victoria en Abu Dhabi. No tiene sentido que el tipo vaya hasta Brasil para una pelea dura… Pelearé con él, no me importa»

«Sean Brady, acaba de recibir una derrota ahora mismo, pelearé con él, está disponible… Michael Chiesa, no tiene una pelea, también pelearé con él. Neil Magny, es el tipo que me llamó, voy a luchar contra él también», continuó Burns. «(Michel) Pereira es otro brasileño, también pelearé con él… Daniel Rodríguez, también pelearé con él».

A pesar de reconocer la reciente victoria de Muhammad en Abu Dhabi, Burns todavía etiquetó un enfrentamiento con «Remember The Name» como una de las dos opciones realistas, siendo la otra Magny. «La Sensación Haitiana» expresó su deseo de viajar a Brasil para una cita en la jaula frente a Burns tras su victoria sobre «D-Rod» en UFC Vegas 64.

«Creo que Belal Muhammad, sólo porque me quitó el puesto en el ranking. Esa sería una buena pelea», señaló Burns. «Tengo dos opciones. Siendo realistas, creo que voy a luchar contra Neil Magny o Belal Muhammad. Eso es lo que pienso… El campamento empieza la semana que viene, ya veremos».