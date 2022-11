¿Petr Yan se va de UFC? Aljamain Sterling opina

El campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, ha reaccionado a las insinuaciones de que su antiguo rival, Petr Yan, está considerando dejar la UFC.

Durante una reciente aparición en Food Truck Diaries con Brendan Schaub, Aljamain Sterling habló sobre el último revés de Yan y la posible búsqueda de nuevas oportunidades fuera del octágono.

«Realmente no entiendo su razón de ser con eso», dijo Sterling. «Creo que fue justo después de la pelea, así que tal vez no lo vio todavía; un poco emocional, lo que todos tenemos. Puedo ver para él, que haces todo ese trabajo, el entrenamiento, haces el viaje, los sacrificios, dejando a tu familia, y la pelea no va a tu manera. En una pelea reñida, sientes que te han despreciado»

«Pero cuando vuelve y lo observa, si trata de estar fuera de sí mismo, lo que tienes que ser si quieres progresar, puedes ver por qué has perdido la pelea. De nuevo, pensé que Yan había ganado la pelea cuando la vi en la trastienda por un margen estrecho», añadió Sterling. «Volví y lo vi como juez. Según el criterio de puntuación, creo que O’Malley ganó la pelea«.

Sterling continuó añadiendo algo de contexto detrás de la mala forma de Yan, señalando que ha caído en derrotas ajustadas contra los mejores del mundo y sigue siendo uno de los mejores pesos gallo de la división.

«Está perdiendo contra los mejores del mundo», señaló Sterling. «Venció a Cory Sandhagen en una pelea de cinco asaltos, en la que se hizo más fuerte a medida que avanzaba el combate y mostró su brillantez, demostró por qué fue campeón… por qué es una amenaza para cualquiera en esta división y en el mundo»