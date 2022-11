Kevin Nash recuerda qué cambió de la WWF a la WWE

Corría 2022 cuando la WWF pasó a ser la WWF. Kevin Nash lo recuerda en un reciente episodio de su podcast, Kliq This. Antes de conocer sus declaraciones, recordemos qeu fue el 5 de mayo de aquel año cuando la compañía lanzó una campaña titulada «Get The F Out» para luego anunciar su cambio de nombre como primer cambio de la nueva etapa. ¿El motivo? Una disputa legal relacionada con las siglas «WWF» con la organización ecologista World Wide Found de la cual el imperio McMahon acabó saliendo derrotado.

► El paso de la WWF a la WWE

El miembro del Salón de la Fama rememora que no se trataba de un simple cambio en la manera de llamarse sino en la filosofía, abandonando la reputación que había en los noventa y enfocándose más en el entretenimiento. Obviamente, esto afectó notablemente a los luchadores, como él mismo.

«Una vez que quitaron la ‘F’, una vez que WWF se convirtió en WWE, de repente, fue como si estuvieran trabajando para convertirse en una empresa. Estaban trabajando para hacerse públicos. Intentaban hacerse públicos. Entonces, pasaron de sacar una mano de goma de la vagina de una mujer a tener que descubrir cómo podían minimizar eso y hacer de esto (la compañía) una opción de compra de acciones viable.

«Recuerdo varias veces que me dijeron: ‘A la 1 en punto, todos se reúnen en el ring, tenemos un ensayo’. Y yo pensando: ‘A la mi*rda, mi espalda no estará sobre la lona’. Y era como: ‘No, vamos a repasar las promos’. Y yo estoy como: ‘Es la maldita una en punto, acabo de llegar. No sé nada de lo que se supone que debo decir’«.

¿Qué os parecen las palabras de Kevin Nash?