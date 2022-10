MJF nombra al primer rival que quisiera tener en WWE

No es ningún secreto las intenciones de MJF de irse a WWE cuando en enero de 2024 acabe su contrato con la empresa que dirige Tony Khan. Si bien hoy en día está contento en AEW, y es un candidato serio a convertirse en Campeón Mundial de Peso completo, siempre ha dicho que estará en donde «le paguen más»; además, utilizó esta situación como argumento para poder obtener una mejora en su contrato actual, tras estar tres meses fuera de las pantallas.

MJF ha trabajado duro para establecerse como uno de los nombres más importantes de la lucha libre profesional en la actualidad, y continúa elevando su estatus con cada presentación, aunque no sabemos si eso será suficiente para captar el interrés de WWE.

The Salt of Earth participó recientemente en una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, donde los fanáticos aprovecharon para consultar sobre variados temas. Uno de ellos le preguntó a MJF quién es la primera persona en la WWE con la que quiere trabajar si alguna vez salta a la promoción de los McMahon, y el luchador de AEW dio un nombre sin titubeo alguno.

En la misma sesión de preguntas y respuestas, MJF confirmó su intención de dar el salto a la competencia una vez que termine su contrato.

Very much so legit. Contracts up Jan 1 2024

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 18, 2022