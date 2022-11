La relación CM Punk-AEW, peor que nunca

Si alguien tenía dudas acerca del devenir de CM Punk en AEW, quedaron resueltas dos semanas atrás durante Dynamite, cuando Colt Cabana ejerció de rival sorpresa de Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH.

Cabana fue la piedra angular del conflicto entre Punk y The Elite, que en última instancia desembocó en aquella infame trifulca pos All Out. Y Dave Meltzer confirmó el uso de Cabana como dardo particular de Khan hacia Punk.

«Que Cabana apareciera hizo que se hablara aún más, porque la gente lo vio como un dardo a Punk o una confirmación de la historia de que Cabana dejó de ser utilizado en AEW por Punk. Fuese lo que fuese, fue idea de Tony Khan. Nos han contado que fue más algo para el vestidor que otra cosa, el tener a Cabana en el show y arrojar un foco de luz positiva tras meses de estar condenada al ostracismo por razones que no tenían nada que ver con él fue un subidón de moral, ya que tiene muchos amigos allí. Por lo que sabemos, Cabana estaba sólo para ese combate, sigue bajo contrato con ROH, pero ya no está relegado y podría ser utilizado otra vez de alguna manera».

► Tony Khan, el apaciguador

Y no deja de resultar curioso que Tony Khan hiciese estas declaraciones ayer en la conferencia de prensa previa a Full Gear.

«No puedo comentar sobre eso. No tengo nada más que cosas positivas que decir sobre las contribuciones que CM Punk ha hecho en AEW en la pantalla y ciertamente tengo muchas cosas positivas que decir sobre las cosas que hizo en AEW hasta la fecha, pero entiendo por qué lo preguntas y te agradezco que lo hagas».

Porque hoy, de manera prístina, Dave Meltzer escribe en el Wrestling Observer Newsletter lo siguiente.

«Que Colt Cabana luchara con Chris Jericho sólo empeoró los problemas entre las dos partes».

Meltzer expone que Punk «sigue en sus trece sobre que no tuvo nada que ver con que Cabana desapareciera», pero muchos talentos en AEW creen lo contrario, y de tal tema se ha hablado abiertamente dentro del vestidor de la compañía.

Mientras tanto, y dando por hecho que el futuro de Punk pasa por estar lejos de AEW, el «Best in the World» ofreció en las últimas horas novedades positivas sobre su lesión del pie.