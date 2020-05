WWE SMACKDOWN (15 de mayo 2020) | Resultados en vivo | Otis, Mr. Money in the Bank

SMACKDOWN 15 DE MAYO 2020 .— A Otis pocos lo veían como ganador de Money in the Bank. Ciertamente nosotros no. Pero al ser una de las Superestrellas más populares en la actualidad, se ve prometedora su etapa con el maletín. Esta noche se presentará en sociedad como Mr. Money in the Bank en un nuevo episodio de Miz TV, en donde podríamos ver el inicio de su nueva rivalidad, pues un canje se antoja aún lejano. La acción se emite desde las instalaciones del Performance Center, de Orlando, Florida.

Esta noche veremos el regreso de Charlotte Flair, ahora nuevamente en SmackDown. La separación de marcas empieza a desvanecerse nuevamente, pues la compañía quiere hacer uso de todos los imanes de ratings como sea posible.

Además, esta noche comienza el torneo para coronar al nuevo Campeón Intercontinental WWE. Esto después de que Sami Zayn fuera desconocido, en una solución opuesta a la empleada para resolver la falta del Campeón de Peso Crucero.

