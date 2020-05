Este próximo domingo 10 de mayo se celebra un nuevo PPV de WWE. Money in the Bank 2020 está en boca de todos y, a continuación, vamos a intentar revelar quién y porqué tiene que ganar cada combate del evento que podrás ver en exclusiva en WWE Network.

► Las predicciones para Money in the Bank 2020

Money in the Bank 2020 será un evento muy especial, muy diferente a todos los que se hayan celebrado hasta la fecha en WWE bajo el mismo nombre. Y no sólo por las circunstancias en las que va a tener lugar, sino también porque será la primera vez que se celebre en las oficinas centrales de WWE, en Stamford, Connecticut.

En los combates por el maletín, tanto varonil como femenil, podremos ver cómo las Superestrellas se las tienen que idear desde el recibidor de entrada para subir hasta el tejado de la torre y escalar la escalera para alcanzar el contrato que le permitirá competir por el campeonato mundial en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pero, ¿quiénes son los máximos favoritos para conquistar no solo el combate por el maletín sino el resto de las luchas que hasta la fecha se han anunciado para el evento? Estas son las predicciones para Money in the Bank 2020 desde SÚPER LUCHAS:

► Money in the Bank varonil

El gran favorito para ganar este combate, en nuestra opinión, es AJ Styles. La Superestrella de Raw, que regresó al programa rojo este pasado lunes —tras el Boneyard Match de WrestleMania 36 contra Undertaker—lo hizo por la puerta grande venciendo el Gauntlet Match que le daba acceso al último puesto disponible.

Tras derrotar a Humberto Carillo, AJ Styles se aseguró el pase y automáticamente se convierte en favorito para la victoria. Esta misma semana, el Campeón Mundial WWE Drew McIntyre en un entrevista con un servidor en ViBe & Wrestling, aseguró que Styles es la única Superestrella que se merece una oportunidad por el Campeonato. Además, si echamos un vistazo al resto de competidores se nos antoja como el único que podría ser una verdadera amenaza para el campeón.

Aleister Black está verde, Rey Mysterio no está en forma, King Corbin ya tuvo el maletín —y ciertamente de manera pobre—, Daniel Bryan tiene otras historias entre manos... y Otis... Otis está ahí solo por el espectáculo y porque su historia con Dolph Ziggler y Mandy es la mejor de SmackDown en la actualidad.

► Money in the Bank femenil

Creemos que Nia Jax ganará esta lucha. Nia ha vuelto y está siendo manejada como la mayor amenaza dentro del elenco de Raw. Además tiene una historia previa con la campeona, Becky Lynch.

Si nos fijamos en que Becky es la cara de la división y Nia la más ruda de todas —y recordamos que fue ésta la que le partió la nariz a Becky en su mejor momento—no hay ninguna idea creativa en la actualidad que supere esta nueva rivalidad.

Tras derrotar a Shayna Baszler en WrestleMania 36, Becky Lynch demostró a todos que la que fuera luchadora de las artes marciales mixtas está aún verde para alcanzar la gloria en el elenco principal a pesar de haber sido una súper campeona en NXT. Con respecto al resto, seamos realistas, Dana Brooke y Carmella no tienen opción alguna; Asuka tiene que esperar su turno, aunque bien podría haber sido nuestra opción; y Lacey Evans es la única en el lado de SmackDown que podría dar la sorpresa.

► Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Dentro de la historia que ha llevado a estas dos Superestrellas a encontrarse en el tiempo y espacio dentro de Money in the Bank 2020, todo parece indicar que esto no va a quedar aquí. Teniendo en cuenta que Braun Strowman se va a enfrentar a Bray Wyatt y no a The Fiend, el claro favorito y vencedor, a nuestro parecer, será Braun Strowman.

Strowman tendría así su primera defensa titular solventada satisfactoriamente y alargaría la historia con Bray para, indudablemente, llegar a enfrentarse a The Fiend en un futuro no demasiado lejano. Teniendo en cuenta que Roman Reigns va a seguir fuera de la acción, Braun Strowman se presenta como la apuesta sólida para llevar el peso de SmackDown sobre su espalda.

► Drew McIntyre debe a vencer a Seth Rollins

Drew McIntyre es nuestro favorito dentro de las predicciones para Money in the Bank 2020 si hablamos del combate por el Campeonato Mundial WWE. Con el escocés en plena cresta de la ola, y Seth Rollins atrapado en un personaje que no acaba de despegar, todo nos lleva a pensar que McIntyre no tendrá rival en el Mesias de Monday Night Raw.

Esta sería otra de las historias que no acabaría aquí, pero teniendo a una Superestrella con el maletín (previsiblemente en Raw) se añadiría un elemento más a la ecuación del Campeonato Mundial. Seth Rollins podría echar mano de su, otra vez aliado, Murphy, pero Drew McIntyre se muestra imparable cada semana en Raw y no parece que Rollins vaya a ser rival para el psicópata escocés a día de hoy.

► Bayley podría seguir como campeona

Tamina está siendo una de las protagonistas en SmackDown en las últimas semanas. A vencido a todas a las que se le pusieron delante, incluida Sasha Banks, pero ahora que llega el momento de la verdad no sabemos si será capaz de convertirse en campeona de WWE por primera vez en su larga carrera.

Bayley tiene todas las papeletas para seguir como campeona cuando acabe Money in the Bank 2020, para así poder seguir con el programa y la rivalidad que le llevaría a enfrentarse a Sasha Banks en SummerSlam en el mes de agosto. Mientras eso ocurre, ciertamente, Tamina no sería una mala opción para tener el campeonato unas semanas mientras se le da descanso a Bayley, pero si esto no ocurre, la Superestrella californiana sería la elección correcta sin lugar a dudas.

► El Campeonato de Parejas SmackDown

El título de duplas de la marca azul será defendido en un Fatal 4 Way, cosa que está siendo bastante habitual en los últimos años en WWE. Los actuales monarcas, The New Day, no están viviendo un buen momento. Digamos que otras glorias les han contemplado.

The Forgotten Sons son la nueva amenaza que han entrado como un tiro en el programa azul de WWE y la semana pasada incluso vencieron a los campeones en un combate no titular en el que realizaron la cuenta de tres sobre Kofi Kingston. Con Miz y Morrison como ex-campeones y con sed de venganza y Lucha House Party con ganas de demostrar que pueden estar en lo más alto, queda claro que emoción no nos va a faltar.

Dicho esto, según las predicciones para Money in the Bank 2020, The New Day van a retener en un espectacular combate.

► Combates que podrían añadirse a Money in the Bank 2020

Para seguir fieles a la tradición del último momento, hay una serie de combate que podrían añadirse a Money in the Bank 2020 en el último momento y estos serían Mandy vs. Sonya Deville y The Street Profits vs. The Viking Raiders. Son dos de las rivalidades más calientes de las últimas semanas y si no se dan en Money in the Bank 2020 a buen seguro que se darán en próximas fechas cercanas.

Sigue atento a SÚPER LUCHAS para saber más sobre las predicciones de Money in the Bank 2020 y no perderte nada de la cobertura del evento del mes de mayo en WWE.

Puedes seguir a Vicente Beltrán en Twitter o en su blog ViBe & Wrestling.