Así iba a ser la entrada especial de Bray Wyatt en WrestleMania 36

Allá por febrero, antes de que las mascarillas y guantes formaran parte de nuestro día a día por culpa del coronavirus, Bray Wyatt pedía ayuda para modificar su Cadillac y convertirlo en una suerte de "monster truck", a fin de salir al ring sobre este vehículo en WrestleMania 36.

Y es que WWE tenía entonces un plan de producción evidentemente muy distinto al improvisado una vez la pandemia llegó a EEUU y las autoridades obligaron a realizar "The Showcase of the Inmortals" a puerta cerrada, desde su Performance Center. Aunque eso sí, ni una pandemia global consiguió que Vince McMahon postergara su mayor creación.

► De un mano a mano en vivo, al "Firefly Fun House Match"

Todo, cuando quizás esa pretensión de Wyatt se hubiese cumplido, ya que según revela Dave Meltzer en el último boletín del Wrestling Observer, WWE planeaba que Code Orange, banda que interpreta el tema de entrada del gladiador (originalmente compuesta por Mark Crozer), lo tocara en directo al amparo del Raymond James Stadium.

Una frustrada implicación que el vocalista del grupo, Jami Morgan, ya revelo hace un par de días durante una entrevista en el podcast Metal Shop's Backstage Pass.

«WWE nos dejó hacer la canción de Bray Wyatt exactamente como queríamos. Ni nos dijeron nada. Por lo que son geniales. Me encanta trabajar con ellos. Esperábamos tocarla en WrestleMania este año, y pintaba bien la cosa. Pintaba muy bien, para serte sincero. Pero pasó lo que pasó, así que veremos. Cuando vuelvan, esperamos estar involucrados».

Code Orange ya sabe lo que es actuar en directo para el Universo WWE, cuando ambientaron (junto a otro grupo, Incendiary) la salida a escena de Aleister Black durante NXT TakeOver: Brooklyn III.

Queda claro pues que ese "Firefly Fun House Match" que finalmente presentó WWE en WrestleMania 36 nunca fue el plan original de la empresa. Lógicamente, teniendo a John Cena, Vince McMahon no iba a desperdiciar la disponibilidad de tamaña estrella con un combate pregrabado. Aunque a cambio, puede que después de todo, el cambio de planes hiciese un favor tanto a Cena como a Wyatt, ya que la historia y el personaje del ex-Campeón Universal encajaron a la perfección con el formato cinematográfico.