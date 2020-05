WWE RAW (4 de mayo 2020) | Resultados en vivo | A un paso de Money in the Bank

WWE RAW 4 DE MAYO 2020 .— Estamos a seis días de Money in the Bank, y el último episodio de la marca roja de WWE antes de tal PPV nos presentará interesantes combates. En uno de ellos, el Campeón WWE, Drew McIntyre, enfrentará a Murphy en un mano a mano que servirá como preámbulo a la defensa titular que tendrá el domingo frente a Seth Rollins. La acción se emite desde las instalaciones del WWE Performance Center, en Orlando, Florida.

Y en cuanto a la lucha de escaleras de Money in the Bank, un puesto quedó vacante tras la lesión de Apollo Crews. Dicho puesto será puesto en juego mediante un Gauntlet Match. No han sido anunciados los participantes, lo cual le añade un condimento extra al combate: la sorpresa.

Además, habrá una lucha entre los Street Profits y los Viking Raiders que sin duda tendrá repercusiones para el próximo PPV.

MVP nos da la bienvenida al programa en su segmento VIP Lounge. MVP nos recuerda lo que ocurrió hace una semana cuando invitó a los 3 clasificados para la lucha de Money in the Bank, la cual terminó un relajo.

En esta ocasión, recibiremos a las tres mujeres clasificadas. Veremos qué sucede esta noche, pero antes, un recuento de la infame "lucha" de hace una semana. Y sin más preámbulos, tenemos a las tres invitadas. De las 3, Asuka es la más emocionada, quien baila la música de sus adversarias.

MVP explica que Money in the Bank será un encuentro único y le dice a Nia Jax que luce como la más dominante. y ella le recuerda que ha dominado desde su regreso. Asuka le dice en japonés que se desquitará de lo que le hizo a Kairi Sane. Shayna Baszler dice que prefiere actuar en lugar de hablar.

Asuka se levanta y encara a la ex Campeona NXT y luego de un careo, empujan a Nia Jax y la situación no pasó a mayores ya que MVP las separó.

Asuka y Shayna atacan a Nia!!!! Y se quedan en el ring mientras MVP las separa #wwe #wwexfoxsports #wwexfox #WWERAW — El Chilakiller (@Chilakiller234) May 5, 2020

► 1- Gauntlet Match para definir el último clasificado

a) Bobby Lashley vs. Titus O'Neil

Finalmente Titus luchará después de un buen rato. Lashley va sin Lana. Luego de un breve forcejeo y la iniciativa de Titus, Lashley revierte las cosas a su favor, y luego de castigarlo contra el esquinero, le aplica una lanza y la cuenta de tres.

Titus O'Neil es masacrado y eliminado.

b) Bobby Lashley vs. Akira Tozawa

Tozawa empieza con un par de patadas, pero Lashley no se inmuta. Lanza y cuenta de 3.

Akira Tozawa es masacrado y eliminado.

c) Bobby Lashley vs. Shelton Benjamin

Benjamin conecta un super blockbuster y luego envía a Lashley afuera del ring. El All Mighty busca ingresar al ring, y recibe un rodillazo y es regresado afuera.

Benjamin va por más castigo, pero es sorprendido y castigado contra la barrera de protección. Luego, Benjamin es devuelto al ring y recibe una lanza y la consecuente cuenta de tres.

Shelton Benjamin es eliminado, aunque duró más que sus predecesores.

Está pelea me está recordando a Brock Lesnar #WWERaw — Kame (@KameHameJuan) May 5, 2020

d) Bobby Lashley vs. Humberto Carrillo

Lashley está dominando al mexicano, de la misma manera que a sus rivales anteriores, pero Carrillo le aplica un rompecaras y lo derriba con una patada y resiste. Lashley contraataca con una tacleada.

Lashley falla una tacleada e impacta contra el esquinero. Carrillo le conecta un enzuigiri, seguido de un dropkick.

Lashley se recupera y logra enviar a Carrillo contra el esquinero, y lo castiga a pesar del conteo del réferi, quien lo separa. Lashley vuelva a la carga y en otra maniobra ilegal, ignora la advertencia del réferi y este lo descalifica.

Bobby Lashley es descalificado. No contento con eso, sigue castigando a Carrillo y lo remata con una lanza y más árbitros tienen que ir a separarlo.

e) Humberto Carrillo vs. Ángel Garza

Ahora tenemos el enfrentamiento entre primos, un mano a mano por primera vez en Raw. Garza viene acompañado de Zelina Vega.

Al volver del comercial, Garza es quien domina a un Carrillo que ya empezó con desventaja. Garza conecta un dropkick y logra una cuenta de dos.

Ahora Garza castiga con una variante del Boston Crab. Mientras tanto, la transmisión enfoca una conversación entre Lana y Lashley y este último tiene cara de pocos amigos e ignora a su esposa.

Garza consigue otra cuenta de dos luego de un Suplex invertido, apoyado en la cuerda superior.

Ahora Carrillo es quien reacciona y luego de varias patadas y un hurricanrana, logra su cuenta de dos.

Garza retoma el dominio con una llave de rendición, pero Carrillo resiste, aunque luce bastante castigado. Garza, confiado, se toma su tiempo y conecta un Moonsault y logra otra cuenta de dos.

Garza va por el Wing Clipper, pero Carrillo lo bloquea y lo convierte en enredadera y consigue la cuenta de tres.

Ángel Garza es eliminado para el asombro de Zelina Vega, pero los problemas de Carrillo están lejos de terminar, puesto que viene otro de los clientes de "La Muñeca"

f) Humberto Carrillo vs. Austin Theory

Theory es quien domina y lleva la acción a ras de la lona, presionando a su rival con un candado en el cuerpo.

Carrillo es enviado al esquinero, Theory se distrae y el mexicano logra tomar un segundo aire y ambos entran al intercambio de golpes.

Carrillo retoma el control a punta de patadas, toma impulso y se lanza en plancha apoyándose de las cuerdas. Theory lo estaba esperando y con un golpe de antebrazo lo envía a la lona. Cubre y el árbitro solo cuenta hasta 2.

Theory en control, lleva a Carrillo al esquinero y logra un superplex, pero en la caída, Carrillo logra enganchar a Theory con una enredadera y el réferi cuenta hasta tres.

Austin Theory es eliminado.

g) Humberto Carrillo vs. AJ Styles

Y AJ Styles no andaba muerto, andaba de parranda... y volvió con su atuendo de The OC.

La acción inicia de forma pareja, pero el Fenomenal logra poner las cosas en orden con una serie de rodillazos que envían a Carrillo a la lona. Luego de un breve castigo, Styles consigue una cuenta de dos.

Styles lo tiene sometido a Carrillo con una llave de rendición, a la vez que le castiga el área de las costillas, pero el mexicano consigue llegar a las cuerdas y Styles tiene que soltarlo.

Carrillo busca retomar el control, pero Styles esquiva un ataque de este y desde la esquina, lo castiga con una serie de patadas y culmina con una derribada al estilo de látigo.

Styles sigue en control y castiga a Carrillo en otra de las esquinas, buscaba repetirle la dosis, pero en esta ocasión, Carrillo es quien derriba al Fenomenal. Al reincorporarse ambos, Carrillo intenta conectar una patada y falla la primera, pero tiene éxito en la segunda; sin embargo, no hay cobertura.

Luego de un breve intercambio a ras de la lona, Styles conecta el Calf Crusher y Carrillo se rinde casi de inmediato.

AJ Styles es el ganador en este Gauntlet Match y clasifica a Money in the Bank. Buena participación de Carrillo, quien resistió como pudo, pero El Fenomenal estaba más fresco y su experiencia pesó.

Styles, no contento con su victoria, ha decidido seguir castigando la pierna de Carrillo contra el esquinero.

#GauntletMatch Se rinde Humberto Carrillo y el Fenomenal AJ Styles se clasifica a la lucha de escaleras por el maletín de #MITB. Buena lucha, fue bien bookeada y el regreso de AJ fue la cereza del pastel. Grandísimo desempeño de Humberto. #WWERAW — Tom (@iamvetom) May 5, 2020

Aj styles no MITB ADOROOOOOOOOOO #WWERaw — Maria 🍇 (@kllngboyss) May 5, 2020

AJ Styles toma el micrófono y dice que no están viendo a un fantasma, que es él y que ha vuelto. Dice que a pesar de haber perdido en el Boneyard Match, dice que no ha perdido nada porque fue una lucha que no tuvo reglas. Por ello, ha vuelto y ha vuelto para tomar la oportunidad que se le presentó y dice que ganará Money in the Bank, y que este será "Fenomenal".

QUIEN FUE EL MEJOR RESUCITADO DE LA SEMANA? RT EL ÚLTIMO BASTIÓN DEL COMUNISMO KIM JONG UN FAV SI MORISTE EN EL BONEYARD BERNABEU AJ STYLES #WWERaw pic.twitter.com/O50OpRqSMz — #OneFallEnCuarentena (@WWEArgentina_OK) May 5, 2020

De esta manera, ya se completa el cuadro varonil para Money in the Bank 2020:

El Monday Night Messiah Seth Rollins aparece en el ring y es entrevistado por Charly Caruso, quien le pregunta una predicción de última hora.

Rollins le dice que, "lo que vaya a pasar, pasará", y luego agrega que tiene confianza en su discípulo Murphy.

Rollins ahora se refiere a McIntyre como un campeón dominante, un luchador, pero no es un líder, y por ello, su destino no será guiar hacia el futuro. Dice que él será el destinado a guiar hacia el futuro, y que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien común, por lo que insiste que McIntyre no está preparado para ese rol, y que él se encargará de quitarle ese peso de encima y que lo salvará.

Luego agrega que su destino será ser el nuevo campeón WWE. Charly luce un tanto consternada.

es q en serio en serio seth rollings se super reinvento muy bien con este personaje del mesias #WWERaw — #SpeedMeUpStreamParty (@amsekn) May 5, 2020

Tras bastidores, Shane Thorne y Brendan Vink conversan y MVP aparece y les dice esta es su oportunidad, y Vink dice que no volverán a perder. MVP se atribuye a sí mismo esa motivación que llevan.

Edge y Randy Orton estarán la próxima semana en Monday Night Raw

Edge y Randy Orton la próxima semana en #WWERAW??? What, eso no me lo esperaba ni a palo — Tom (@iamvetom) May 5, 2020

Tras bastidores, Murphy es entrevistado por Charly Caruso y le preguntan por qué es leal a Rollins. Murphy dice que él es un buen líder y que algún día, no solo será igual que él, sino que lo superará. Pero eso será después, ahora luce enfocado en lo que hará esta noche y dice que Seth Rollins será capaz de vencer a McIntyre, y él también.

► 2- Shane Thorne y Brendan Vink vs. Ricochet y Cedric Alexander

Suena la campana y Vink y Alexander inician la acción, aunque el de NXT es quien toma el dominio y lo lleva contra su esquina. Thorne recibe el relevo.

Sin embargo, Alexander se recupera y cede el relevo a Ricochet, quien entra y entre los del bando bueno conectan una desnucadora sobre Thorne, quien aterriza en la rodilla de Alexander. Ricochet cubre para dos segundos.

Alexander toma el relevo nuevamente, pero es castigado por Vink afuera del ring y ahora los rudos son los que están en control.

Sin embargo, Alexander llega a su esquina y cede el relevo a Ricochet, quien limpia la casa y le aplica una combinación de enzuigiri y hurricanrana sobre Thorne. Alexander, quien había vuelto a tomar el relevo, lo remata con una Tornado DDT y logra una cuenta de 2. Vink llega al salve.

Luego de un intercambio entre ambos equipos, Thorne conecta un Cannonbal sobre Alexander, dejándolo fuera de circulación. Ricochet lo saca a Thorne con una patada, pero Vink lo estaba esperando y le aplica un Big Boot y logra la cuenta de tres.

Brendan Vink y Shane Thorne logran su PRIMERA victoria en Raw. ¿Y el impulso de Alexander y Ricochet? o las palabras de MVP calaron hondo en la pareja ganadora. En todo caso, parece que esta rivalidad continuará, aunque ambos equipos dieron un buen encuentro.

💥Shane Thorne & Brendan Vink derrotan a Ricochet y Cedric Alexander en #WWERaw 👉🏼Rico y Cedric siguen sin levantar cabeza. Parece que iban a tener una oportunidad en la división tag team pero derrotas como esta me dicen lo contrario. Una pena. pic.twitter.com/kN8SpRUJYF — Karl Argila (@argilacarlos) May 5, 2020

Aunque perdieron, la dupla Alexander/Ricochet muestra sus cualidades para destacar en la división. Thorne y Vinck dan variedad a #WWERaw. Peligroso golpe de Ricochet en el cuello. — Chava Rodríguez (@amazingblack23) May 5, 2020

► 3- The Street Profits vs. The Viking Raiders

Esta es una lucha no titular, por lo que si ganan los Viking Raiders, seguramente tendremos una lucha por los Campeonatos en Money in the Bank. Los campeones toman el micrófono, y como siempre, "Quieren el humo".

Montez Ford y Erik inician la acción y Ford logra evadir a su rival con movimientos ágiles. Erick ataca a un distraído Dawkins y Ford aprovecha y castiga al vikingo contra su esquina.

Erik recupera el dominio y castiga a Ford y lo remata con suplex. Afuera del ring, Ivar castiga con una patada y una plancha a Dawkins.

Ivar recibe el relevo y se lanza en plancha reforzada y logra cuenta de 2 sobre Ford. Eventualmente, Dawkins toma el relevo y equiparan las cosas. Con Erik fuera, los campeones se combinan para arrojar a Ivar a la lona y lograr una cuenta de 2, pero Erik interfiere y saca a Dawkins de combate.

Bala de cañón de Ivar y luego Erik arroja a su compañero sobre Ford y logran una cuenta de dos, quien resiste como puede.

Luego de que Ford fuera sometido por los Vikingos y sus rápidos relevos, finalmente llega a su esquina y Dawkins logra dominar a Erik con un par de lazos, y toma impulso para conectarle un Bulldozer, aunque el vikingo se rueda afuera del ring.

Erik saca a Dawkins afuera del ring y este reingresa, toma impulso, pero Dawkins lo estaba esperando y le asesta un derechazo. Ivar también recibe su parte y es enviado contra las barreras de protección previo al corte comercial.

Al volver, los campeones están en control dominando a Erik. Relevo para Ford, quien logra una cuenta de 2 luego de una patada voladora.

Dawkins y Erik intercambian golpes y este último cede el relevo a Ivar, quien logra esquivar un golpe de Dawkins y lo envía contra un esquinero. Luego, toma impulso y se le tira encima y luego lo cubre para dos segundos.

Relevo para Erik, quien continúa el asedio sobre Dawkins, hasta que este consigue un suplex y ambos caen. Ahora Ford e Ivar toman el relevo y el campeón luce encendido, pero pecó de optimista queriendo levantar a un rival mucho más pesado. Sin embargo, Dawkins toma el relevo y le ayuda.

Ford es dominado por Erik e Ivar busca el esquinero, pero el campeón lo esquiva y lo baja con un enzuigiri, pero Erik se recupera y lo agarra. Ivar se recupera y van por el Viking Experience, pero Dawkins bloquea la maniobra y se lanza contra Erik y lo saca fuera de circulación.

Dawkins y Ford se combinan y este último logra un Frog splash, pero a la cuenta de 2, Erik interfiere.

Ford es puesto fuera de circulacíon cuando es enviado sobre la tercera cuerda y ahora sí, con Dawkins solo frente a sus rivales, los Viking Raiders consiguen el Viking Experience y el réferi cuenta hasta tres.

The Viking Raiders son los vencedores en una buena lucha y seguramente buscarán los títulos en ¿Money in the Bank?.

💥Viking Raiders derrotan a Street Profits en #WWERaw 👉🏼Como en #SmackDown los campeones por parejas pierden limpiamente. Es de suponer que ahora tendrán un combate... ¿en el kick-off? de #MITB. pic.twitter.com/sCFW9hjG6K — Karl Argila (@argilacarlos) May 5, 2020

Tras bastidores, Drew McIntyre es entrevistado y le comentan lo que dijo Murphy, el campeón WWE indica que parece que el Claymore que le propinó la semana pasada parece que le hizo más efecto del esperado, pero que igual esta noche espera que sea una carnicería contra el discípulo de Rollins, quien dice que será sacrificado.

The Viking Raiders son entrevistados ahora luego de su victoria. Erik dice que no es éxito, sino que es dominio. Ivar les dice que quizás hasta los Street Profits les caen bien, pero ellos son el mejor equipo y dicen que han extinguido el humo. Bueno, no hay reto titular todavía.

Ahora tenemos un video de Aleister Black, quien se dirige a Styles preguntándole qué se sintió siendo enterrado. Luego le dice que más le vale que rece si lo saca del edificio, porque él volverá, trepará la escalera y ganará Money in the Bank.

Tras bastidores, Rey Mysterio nos cuenta en lo que consistirá la lucha de Money in the Bank, a la cual describe que será el combate más arriesgado que vaya a tener en su carrera, pero sabe que el riesgo vale la pena, y que irá tras esa oportunidad, porque sabe que no le quedan muchas en su carrera.

Ahora, la Campeona NXT, Charlotte Flair aparece en el ring.

"La Reina" Toma el micrófono y promociona su lucha de este miércoles contra Io Shirai, a quien le dice que "Se inclinará ante la reina"

Liv Morgan aparece y le pregunta si la recuerda. Flair se burla de que es la "nueva" Liv Morgan. Morgan dice que ella no necesita a su papá para impulsar su carrera y dice que tarde o temprano será campeona, aunque no le interesa sacar del trono a una reina creída.

Flair dice que está muy orgullosa de sí misma y le dice que ella y Shirai tienen algo en común, ya que ambas se inclinarán ante la reina. Morgan dice que si quiere ponerla a prueba, que llamen a un réferi y tenemos una lucha.

► 4- Charlotte Flair vs. Liv Morgan

Suena la campana y en el forcejeo, la Campeona NXT es quien toma la iniciativa arrinconando a Morgan contra el esquinero, pero de inmediato se separan.

Flair falla un golpe y Morgan consigue un candado, que es revertido por "La Reina", quien logra aplicar un candado. Luego de que Morgan se sale de la llave, es tacleada por Flair y la Campeona NXT retoma el dominio.

Flair castiga a Morgan contra un esquinero, y busca hacer lo propio en un segundo, pero Liv lo bloquea y luego es ella quien esquiva un golpe y la castiga a la Reina contra el esquinero. La remata con un dropkick.

De inmediato, la Campeona NXT se recupera y logra enviar a Morgan a la lona, y la castiga con una serie de patadas contra el esquinero. De esta manera, recupera el control.

Flair sigue dominando luego del corte comercial, aunque Morgan resiste como puede y consigue un rompecaras de la nada. Luego, consigue un pisotón y cuenta de 2.

Flair logra esquivar el ataque de Morgan y logra conectar una serie de pisotones a su rival, hasta que el réferi le llama la atención. Eventualmente, Morgan busca unas pinzas, pero Charlotte bloquea y conecta un bombazo y cuenta de 2.

Flair castiga a Morgan contra un esquinero, pero el réferi le llama la atencíon y cesa el castigo. Morgan aprovecha y busca un dropkick, pero Charlotte la aplica el Boston crab, aunque Liv resiste.

Charlotte está en la tercera cuerda y Morgan consigue una especie de Codebreaker, aunque no lo conecta de lleno, pero logra una cuenta de 2.

Luego de un breve intercambio, Liv falla una embestida e impacta contra el esquinero. Charlotte aprovecha y le aplica la figura 8 y Liv Morgan se rinde. Se acabó.

Charlotte Flair es la vencedora en un buen combate y va enrachada hacia su lucha titular este miércoles. Liv Morgan lució muy bien pese a perder y seguramente tendrá su oportunidad muy pronto.

Figura 8 para Liv Morgan y la campeona femenina de NXT Charlotte Flair se anota una victoria más. Muy buen combate, me encanta que le den cada vez más y más confianza a Liv Morgan. Es el futuro. Y a ver la defensa de Charlotte frente a Io en #WWENXT. #WWERAW — Tom (@iamvetom) May 5, 2020

Pues la verdad fue buena lucha, yo creo que si le empiezan a dar push a Liv puede llegar a ser campeona #wwe #wwexfoxsports #wwexfox #WWERAW — El Chilakiller (@Chilakiller234) May 5, 2020

► 5- Drew McIntyre vs. Murphy

Rollins está en la entrada observando la acción. Murphy inicia dando los primeros golpes, pero McIntyre pone orden con una tacleada que envía volando al discípulo a la lona

Murphy está afuera del ring, pero McIntyre con una patada pone fuera de circulación a Murphy. Luego, lo castiga contra la barrera de protección y el borde del ring. Rollins sufre.

Los minutos pasan y McIntyre sigue dominando a Murphy y castigándolo afuera del ring. Sin embargo, pagó cara su confianza y logra estrellar a McIntyre contra la protección y recupera el dominio.

Murphy devuelve a McIntyre al ring, y mientras Rollins se acerca, Murphy consigue un Senton y una cuenta de 1. El campeón todavía tiene fuerzas.

Ambos intercambian golpes, Murphy retoma la iniciativa con una patada, pero McIntyre saca un Glasgow Kiss de la nada.

Luego, Murphy trepa al esquinero, pero McIntyre lo envía afuera y luego lo lleva de vuelta. McIntyre trepa a la tercera cuerda y conecta un Axe handle. Ahora, lo agarra a Murphy y trepa con él en el esquinero y no con buenas intenciones. Murphy se escurre, logra conectarle una patada y consigue un bombazo, pero el réferi solo cuenta hasta uno.

Murphy se levanta primero y empieza a contar burlándose de su rival, pero McIntyre también hace lo propio, ambos corren y, Claymore kick para Murphy y el réferi cuenta hasta tres.

Drew McIntyre es el vencedor. Murphy no fue rival para él. Rollins queda atónito.

Emocionante!!! Se observó un Drew invencible. Estoy seguro que Seth nos sorprenderá el domingo con una victoria "imposible" #WWERaw — Kame (@KameHameJuan) May 5, 2020

Drew tiene la imagen del campeón clásico: imponente y con dominio del rival. Murphy usó parte de su repertorio en un aceptable cierre de #WWERAW. Seth debe lograr una lucha destacada el domingo. — Chava Rodríguez (@amazingblack23) May 5, 2020

Luego del encuentro, Drew mira a Rollins y le suplica que suba, hasta se arrodilla. Rollins amaga, pero simplemente no ingresa y se va. Drew celebra, se voltea y Superkick de Rollins.

Seth le grita que esto no se trata de él, que esto es más grande que McIntyre o el propio Rollins, y luego mira fijamente al título y lo toma.

Rollins va por el pisotón, pero McIntyre se levanta, lo agarra y Glasgow Kiss. Ahora, el campeón WWE va por el Claymore, pero Rollins huye.

Termina así esta emisión de Raw. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el miércoles para otra cobertura de NXT.