WWE empezó a transmitir sus programas desde el WWE Performance Center desde marzo de este año, y aunque existe la expectativa de Vince McMahon de que en agosto o septiembre del 2020 puedan albergar espectáculos con público, no es algo que esté bajo su control precisamente. De hecho, WWE podría no realizar eventos en vivo no televisados aún cuando la pandemia de COVID-19 disminuya, y las arenas ya han estado cancelando o reprogramando los eventos en vivo de las próximas semanas, e inclusive, el emblemático WWE Live en el MSG también fue suspendido de manera indefinida hace algunos días.

Sabemos que tanto WrestleMania 36 como Money in the Bank 2020 fueron afectados por el COVID-19 y, por ende, reubicados, y la situación de cara a sus siguientes PPV: Extreme Rules 2020 y SummerSlam 2020, no resultan nada alentadoras, aunque WWE no se había pronunciado respecto al futuro de estos eventos hasta el momento.

Al parecer, WWE se enfrentará a un cambio significativo para su segundo evento más significativo del año, ya que SummerSlam 2020 tendrá que mudarse de la ciudad de Boston, Massachusetts, debido a la pandemia de coronavirus. Recordemos que el PPV tenía previsto su celebración el 23 de agosto en el TD Garden de Boston

El alcalde de Boston, Marty Walsh, ha dejado en claro esta tarde que la ciudad no tendrá grandes concentraciones de público hasta que "los datos de salud nos indiquen que es segura". Esto incluye festivales, desfiles, conciertos y otros eventos deportivos.

I can announce that parades and festivals will not take place this summer in the City of Boston,

up to and including Labor Day on September 7.

