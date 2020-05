Es complicado argumentar que la división femenil de WWE sigue estando al alza después de la salida de Ronda Rousey. Por importante que sea Becky Lynch, por grande que sea su legión de fanáticos, no está siendo capaz de mantener arriba a las mujeres de la compañía de Vince McMahon. Pero cabe mencionarse que esto no se debe únicamente a la salida de la leyenda de UFC ni tampoco al hecho de que la actual Campeona Raw no es una estrella tan grande; también se debe a que el mismo mandamás no ha querido o no ha sabido hacer lo que tenía que hacer para seguir impulsando a las luchadoras.

► ¿Vince McMahon ruega por Ronda Rousey?

Continúa ahora la conversación en torno a McMahon y Rousey debido a recientes declaraciones de Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio. Declaraciones relacionadas con si el dueño de la empresa está rogando porque la luchadora y peleadora vuelva a los encordados.

"¿Va a tener Vince a Brock Lesnar y rogar por el regreso de Ronda Rousey? No lo sé, pero no me cabe en la cabeza que Vince se va a quedar sin reaccionar, de alguna manera. ¿Tal vez sea de una manera idiota? Los números de esta semana fueron aterradores. No en plan 'todo va bien' sino en plan de que todo se está derrumbando. Nunca es bueno ver cráteres en WWE".

El mandamás tiene que retomar los buenos tiempos en su compañía de alguna forma y eso pasa, entre otras muchas cosas, por presentar estrellas tanto en sus shows semanales como en sus PPV. Con Lesnar fuera, con Roman Reigns fuera, con todas las complicaciones por el Covid-19, con una división femenil que poco a poco va empeorando su situación... No es sencillo. Y sin duda Ronda sería una enorme ayuda en estos momentos.