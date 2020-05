WWE Money in the Bank 2020 | Resultados en vivo | En busca del maletín

MONEY IN THE BANK 2020 .— El segundo PPV organizado por WWE en medio de la contingencia sanitaria promete sorpresas. De entre los eventos de pago "modernos", Money in the Bank es el que mayor interés genera gracias a su estipulación, y en esta ocasión podría ser más interesante de lo normal, pues el nuevo formato es inédito. Sigan con nosotros las acciones de Money in the Bank 2020 desde el Performance Center, de Orlando, Florida; y desde los cuarteles generales de WWE, en Stamford, Connecticut.

Inicia el Kickoff

Scott Stanford y Peter Rosenberg nos dan la bienvenida y desea a todas las madres un felíz día, y dan un breve repaso al cartel de Money in the Bank 2020.

La primera rivalidad que repasamos es la que tendrá el Campeonato Universal WWE en juego entre Braun Strowman y Bray Wyatt.

Alyse Ashton se encuentra en el Lobby de cuartel general de WWE y nos explica que desde allí iniciarán las dos luchas por el maletín esta noche.

Renee Young está en videoconferencia con Booker T y JBL y la presentadora le pregunta a sus colegas sus predicciones. Booker T va con Baszler, JBL va con Asuka y Renee Young le apuesta a Lacey Evans.

Kayla Braxton entrevista a The New Day, quienes dicen que, aunque The Forgotten Sons son formidables, no les tienen miedo. Luego, con suma confianza, dicen que continuarán en la cima.

Los miembros del panel dan sus predicciones de la lucha fatal de cuatro esquinas por los Campeonatos de parejas SmackDown. Rosenberg piensa que los campeones retendrán, mientras que Stanford le apuesta a The Miz y Morrison.

Luego, tenemos un video promocional de Tamina, quien trata de imitar la "bondad" de Bray Wyatt, y obvio, dice que será la Campeona SmackDown.

Y tenemos la primera lucha de la velada.

► 1- Jeff Hardy vs. Cesaro

Suena la campana y ambos forcejean con candados. Cesaro toma la iniciativa y logra una cuenta de uno. Luego de eso, es el suizo quien domina con un candado.

Eventuamente, Hardy saca a Cesaro fuera del ring, y este también se sale, toma impulso, pero el suizo lo recibe y lo avienta contra la protección.

Cesaro retoma el dominio, pero castiga al límite del reglamento. Luego de que el réferi los separa, Cesaro obtiene una cuenta de dos despúes de aplicar un codazo.

Eventualmente, Hardy revierte la situación y envía al Suizo afuera del ring. Antes de que Cesaro ingrese, Hardy lo recibe con un dropkick.

Hardy va por más, pero Cesaro aún tiene fuerzas y lo avienta contra el borde del ring. Luego, Jeff Hardy es ingresado a la mala, y Cesaro continúa su asedio, y logra otra cuenta de dos luego de una embestida y una serie de derechazos contra un Hardy que estaba tendido en la lona.

Cesaro sigue dominando a Hardy a ras de la lona, pero Hardy se libera con varios golpes al abdomen, seguido de un rompequijadas. Luego, consigue un machetazo de piernas y un dropkick y cubre para dos segundos.

Hardy buscaba atacar desde el aire, pero Cesaro lo sorprende y lo hace trastabillar. Sin embargo, en el forcejeo, Hardy logra arrojarlo y consigue el Whisper in the wind y logra una cuenta de dos.

Luego de un breve forcejeo, Hardy consigue otra cuenta de 2 después de conectar el Twist of fate. Luego, conecta una contralona y otra vez sube al esquinero, pero Cesaro se anticipa y aplica un Gut Wrench Suplex, que solo le representa una larga cuenta de 2.

Cesaro consigue otra cuenta de 2 luego de un Neutralizer, pero Hardy se rueda y se sale del ring. Cesaro va en búsqueda del ring, pero falla un ataque e impacta contra las escaleras metálicas. Hardy aprovecha y luego de castigar a Cesaro afuera del ring, lo introduce en el ring nuevamente, y lo remata con la Swanton Bomb para la cuenta de tres definitiva.

Jeff Hardy es el ganador en un muy buen encuentro, y más largo que los estándares a los que nos han tenido acostumbrado las luchas en los kickoffs.

Es mi impresión o Jeff parecía adolorido en todo el transcurso de la lucha?#MITB — Angie Bogota (@akbvjh) May 10, 2020

Me pareció muy buena la lucha entre Cesaro y Jeff Hardy en el kickoff, les dieron tiempo y obviamente lo aprovecharon #MITB — G.L.L (@GoLuchaLibre) May 10, 2020

Volvemos al panel y Rosenberg y Stanford discuten la lucha varonil de escaleras. Stanford cree que AJ Styles ganará.

Ahora, Alyse Ashton se encuentra en el segundo piso y nos indica que las luchas por el maletín también pasarán por los pasillos de ese piso, y hasta pueden llegar a la oficina de Vince McMahon.

De nuevo, Renee Young, Booker T y JBL discuten la lucha varonil por el maletín de Money in the Bank 2020. Como era de esperarse, nadie da al pobre Otis como ganador.

Y el momento número 1 de Money in the Bank es .... El canje de Seth Rollins en WrestleMania 31. El panel discute sobre aquel "Robo del siglo" y sobre la lucha que el Monday Night Messiah tendrá esta noche contra Drew McIntyre.

Luego, dan un último repaso a las luchas de escaleras. Rosenberg va por Aleister Black y Nia Jax, mientras que Stanford va por AJ Styles y Lacey Evans.

¿Y la lucha entre MVP y R-Truth previamente anunciado? ¿Irá al show principal? Lo averiguaremos esta noche porque ya culminó el kickoff.

Fin del Kickoff - Money in the Bank 2020

Ahora inicia el show principal:

► 2- Campeonato de parejas SmackDown: The New Day vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party vs. The Miz y John Morrison

Kofi Kingston y Gran Metalik inician, y luego de un forcejeo, Kofi consigue una plancha sobre su rival. Luego de varios movimientos rápidos entre ambos, Metalik toma la ventaja, pero Blake roba el relevo a Kofi y los Sons dominan a Metalik. Miz y Morrison iban a ser castigados, pero estos se alejan.

Morrison toma el relevo, y con Metalik están en la tercera cuerda, y se lanzan contra el resto de sus rivales, quienes estaban afuera del ring. Luego, el enmascarado introduce a Morrison al ring y logra una cuenta de dos.

Ahora los Forgotten Sons están de nuevo en acción, y se combinan conjuntamente y Blake logra otra cuenta de dos sobre Metalik, quien ha sido el gran sacrificado hasta el momento.

Blake y Cutler castigan a los de New Day, pero Metalik aprovecha y conecta un hurricanrana para Blake que lo envía afuera del ring, y luego un tornado DDT para Cutler.

Morrison roba el relevo y Dorado recibe el suyo por parte de Metalik, y ambos logran intercambiar maniobras. Dorado consigue una cuenta de dos luego de un hurricanrana, apoyado por la cuerda superior.

Kofi toma el relevo y es su turno de batirse con los Forgotten Sons. Hay acción por todos lados, y Miz roba el relevo a los Sons y logra enviar a Big E a la lona. Relevo para Morrison y Starship Pain y el réferi cuenta dos, ya que fue interrumpido por los enmascarados.

Big E ahora es el sacrificado y los Lucha House Party son los hombrees legales. Plancha de Dorado y codazo de Metalik, y el réferi cuenta hasta dos, ya que Blake y Cutler interfieren.

Big E envía a Cutler y Blake afuera del ring, y luego avienta a Kofi sobre ellos. Ryker interfiere y el réferi lo expulsa. Acto seguido, Dorado y Metalik se lanza sobre sus rivales afuera.

Metalik busca el esquinero y se lanza, pero Big E lo recibe. Dorado busca hacer el salve, pero Kofi lo envía afuera con un Trouble in the Paradise. Big Ending para Metalik y cuenta de tres.

The New Day son los vencedores y retienen su título en un buen encuentro. Mucha acción por parte de los cuatro equipos y veremos ahora quién dará el paso al frente como los siguientes retadores.

Big E vuelve a ganar para New Day sin Kofi en el finisher. Espero que signifique que se acerca el push para el mejor luchador del equipo. #MITB — MarkeWrestling (@MarkeWrestling) May 10, 2020

Sin embargo, la calidad del combate como opener ha sido espectacular. LHP han demostrado mucho, Forgotten Sons se han lucido... Me hubiera gustado ver este combate con público, la verdad.#MITB — turnheelwrestling.com (@TurnHeelWres) May 10, 2020

► 3- R-Truth vs. MVP

Al fin tenemos la lucha por la que nos preguntábamos. R-Truth entra cantando, pero no se percata de que no hay público.

Y parece que en vez de una lucha, tenemos un concurso de parlanchines acá, y mientras escuchábamos un tutorial de baloncesto por parte de R-Truth, Bobby Lashley aparece y le toma el relevo a MVP, a quien le da la noche libre.

► 3- R-Truth vs. Bobby Lashley

Lashley falla un golpe, R-Truth no quiere saber nada de peleas, pero Lashley lo castiga contra el esquinero, y luego lo embiste.

Lashley lo arroja contra la lona, y consigue un Spinebuster luego de otra embestida contra otro esquinero. Una brevísima reacción de Truth no sirvió de nada, ya que Lashley lo remató con una lanza. Se acabó.

Bobby Lashley fue el vencedor, en lo que sea que hayamos visto. Lashley Dominante, pero no entendemos el motivo por el cual lo sacaron del kickoff para ver esto.

Perdida de tiempo. Gana Lashley. Lo gracioso fue ver la cachetada en camara lenta y la cara de Bobby que dice: te salen tiros. #MITB — Danyrokr (@dany_rokr) May 10, 2020

Kayla Braxton entrevista a Bayley y Sasha Banks antes de su lucha, e induce a una posible culpabilidad de Sasha Banks en su derrota del viernes, ya que no pudo neutralizar a Lacey Evans. Bayley, por supuesto, dice que no es verdad y que confía en Sasha Banks.

► 4- Campeonato femenil SmackDown: Bayley vs. Tamina

Durante las presentaciones, Sasha Banks actuaba como una espectadora de lujo. Al sonar la campana, Bayley empieza con los golpes después de un poco de palabrería, pero el poder de Tamina es algo que no puede subestimar la campeona.

Bayley va por la dormilona, pero Tamina se libera. Luego, consigue un suplex y una cuenta de dos.

Tamina coloca a Bayley sobre un esquinero, pero Bayley se quiere disculpar con su rival. La réferi le dice que regrese al ring, y eventualmente, Bayley logra sacar ventaja al castigar la pierna de Tamina contra el esquinero.

Bayley vuelve al ring, y logra un par de cuentas de dos segundos, mientras castiga agresivamente a una adolorida Tamina.

Tamina se recupera eventualmente, y con un cabezazo, embestida y golpe de cadera logra debilitar a la campeona. sin embargo, al intentar la Superkick, Bayley lo revierte con un kneebar.

Tamina se libera, pero sigue tomándose de su rodilla. Bayley la intenta levantar, pero su rival es muy pesada y ambas caen a la lona.

Tamina está en la lona y Bayley se reincorpora y continúa su castigo sobre Tamina, pero lo hace con burla incluida, y la campeona pagó caro su exceso de confianza, ya que Tamina se recupera y la arroja contra las cuerdas y luego con un lazo la envía al piso.

Tamina sigue su castigo, y mientras Bayley estaba en el borde del ring, Tamina la recibe con un Superkick que la envía afuera. Luego, la arroja contra una mesa.

Ahora, Tamina devuelve a Bayley al ring y va por una plancha, pero al ver que Bayley había puesto las rodillas en alto, se baja y cambia de opinión. Conecta un superkick y un Samoan Drop, pero Sasha se aprestaba a interrumpir y Tamina deja de cubrirla y va tras La jefa.

En la persecución, Bayley aprovecha y va tras ellas, pero Tamina suelta a Sasha y va por el Samoan Drop a Bayley, pero esta logra liberarse de la llave y en la lona, logra poner de espaldas planas a su rival y la réferi cuenta hasta tres.

Bayley es la vencedora y aún campeona gracias a su amiga Sasha Banks, quien ahora sí fue decisiva. Una regular lucha, siguiente retadora por favor...

Tamina parece que quería seguir con su intención de castigar a Bayley, pero Sasha vuelve a interferir y taclea a Tamina y la deja tendida en la lona, mientras las mejores amigas celebran con el título.

Retiene Bayley de forma ridícula y continua su reinado aburrido por culpa de que no se deciden en la historia que tienen que hacer vs Sasha. Un minuto de silencio por el acontecimiento histórico que habría sido la coronación de Tamina, y cómo nos habríamos reído.#MITB — 𝑨𝒔𝒕𝒖 (@BlissedAstu) May 10, 2020

Bayley gracias a la intervención de Sasha, ganó y sigue siendo campeona. #MITB — JC ⚽🙌 (@PinkyRoach90) May 10, 2020

Y no hubo traición, y más bien Bayley y Sasha se fueron a mofar de los comentaristas.

► 5- Campeonato Universal WWE: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Y vemos que las luchas titulares de SmackDown fueron primero que las de Raw (no, no voy a contar la de Lashley). Ya en el ring, Wyatt luce de buen humor y felicitó a Cole y a Graves; Strowman, no tanto.

Y como era de esperarse, el poder de Strowman se hace sentir de entrada. Con embestida y tacleada, Wyatt está en la lona algo aterrorizado.

Wyatt parece haber perdido el miedo y conecta un par de golpes, pero es enviado de nuevo a la lona con otra tacleada.

Afuera del ring, Wyatt es estrellado contra uno de los esquineros.

Ambos vuelven al ring, y Strowman conecta otra embestida. Vuelven a salirse, y Strowman falla una embestida, y Wyatt lo hace estrellarse contra la mesa, y retoma el control finalmente. Ya en el ring, Wyatt consigue una cuenta de dos luego de un Senton.

Strowman se vuelve a salir del ring, y es enviado por Wyatt contra las escaleras metálicas.

Wyatt sigue en control, y de nuevo en el ring, consigue un Tornado DDT y Sister Abigail, Strowman solo recibe una cuenta de dos.