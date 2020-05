AJ Styes, Aleister Black, Rey Mysterio, Otis, Daniel Bryan y King Corbin serán los participantes para la lucha varonil de escaleras en Money in the Bank 2020 el día de mañana domingo, desde la torre Corporativa de WWE. Precisamente, hace unas horas publicamos un análisis previo de lo que será la lucha y las posibilidades de cada participante para llevarse el codiciado maletín.

► El plan de Otis para el maletín de Money in the Bank

Las seis Superestrellas seguramente deben tener su estrategia para ganar su lucha de mañana, e inclusive AJ Styles compartió la suya, a la vez que se burló de Otis. Durante el reciente Friday Night SmackDown, King Corbin fue entrevistado y también se burló del carismático miembro de Heavy Machinery, y para rematar, en el segmento estelar de la noche, Otis intentó subir la escalera, simulando lo que podría pasar mañana, pero esta no soportó su peso y dos escalones se rompieron.

A pesar de todas estas situaciones, Otis no se desanima y aún planea hacer historia si gana el maletín de Money in the Bank mañana domingo.

En el transcurso de los últimos 15 años, hemos visto muchos canjes del maletín de Money in the Bank. Algunos han sido exitosos y otros no, inclusive Corbin, uno de los participantes de mañana, tuvo uno de esos intentos fallidos. Sin embargo, todos esos canjes han sido por el título máximo de la marca a la que pertenece la Superestrella que posee el maletín. Sin embargo, el plan de Otis es el convertirse en la primera persona en buscar el Campeonato de parejas con el canje del maletín.

Esto fue lo que comentó el carismático luchador a Digital Spy:

"Si gano el maletín, estaremos retando por los campeonatos de pareja. No creo que haya una regla sobre qué títulos buscar, por lo que vamos a competir por los campeonatos de parejas, lo canjeamos y eso es lo que sucederá ... si puedo subir esa escalera".

"Tengo un poco de miedo a las alturas y espero que la escalera sea lo suficientemente resistente como para soportar mi peso".

En definitiva, el plan de Otis debió ser música para los oídos de su compañero Tucker, quien no ha visto acción desde que se enfrentó a Dolph Ziggler en un mano a mano en el episodio de SmackDown del 10 de abril.