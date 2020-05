El Campeón Universal WWE, Braun Strowman, pasó por encima de Bray Wyatt, y de paso, aplastó la máscara de la oveja negra, dejando atrás su pasado en la familia Wyatt. Así lo recapitulamos en nuestra gran cobertura:

► Braun Strowman vence a Bray Wyatt

► 5- Campeonato Universal WWE: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Y vemos que las luchas titulares de SmackDown fueron primero que las de Raw (no, no voy a contar la de Lashley). Ya en el ring, Wyatt luce de buen humor y felicitó a Cole y a Graves; Strowman, no tanto.

Y como era de esperarse, el poder de Strowman se hace sentir de entrada. Con embestida y tacleada, Wyatt está en la lona algo aterrorizado.

Wyatt parece haber perdido el miedo y conecta un par de golpes, pero es enviado de nuevo a la lona con otra tacleada.

Afuera del ring, Wyatt es estrellado contra uno de los esquineros.

Ambos vuelven al ring, y Strowman conecta otra embestida. Vuelven a salirse, y Strowman falla una embestida, y Wyatt lo hace estrellarse contra la mesa, y retoma el control finalmente. Ya en el ring, Wyatt consigue una cuenta de dos luego de un Senton.

Strowman se vuelve a salir del ring, y es enviado por Wyatt contra las escaleras metálicas.

Wyatt sigue en control, y de nuevo en el ring, consigue un Tornado DDT y Sister Abigail, Strowman solo recibe una cuenta de dos.

Wyatt va por otro Sister Abigail, pero Strowman lo revierte y consigue un Chokeslam. Wyatt se sale, y Strowman lo impacta con el Strowman Express afuera del ring.

De nuevo en el ring, Strowman se pone la máscara de oveja negra y Wyatt parece celebrar, al igual que los títeres.

Wyatt le pide un abrazo y Strowman parece acceder, pero todo fue una trampa. Running Powerslam y cuenta de tres para Wyatt.

Braun Strowman es el vencedor en un regular encuentro, donde logró vencer a Wyatt no solo en el ring, sino también en sus juegos mentales.

Que locura lo de la Oveja negra

Derrotó al Firefly Fun House Bray Wyatt #MITB — Gonzo Silva (@GonzoSilvaReyes) May 11, 2020

Bray Wyatt se lamenta en una esquina, y parece que le volverán los poderes de The Fiend.