WWE SMACKDOWN (8 de mayo 2020) | Resultados en vivo | A dos días de Money in the Bank

SMACKDOWN 8 DE MAYO 2020 .— Estamos a dos días de Money in the Bank, así que WWE echará la casa por la ventana en este último empujón rumbo al PPV. La principal contienda por parte de SmackDown es la del Campeonato Universal, en la cual Braun Strowman defenderá ante Bray Wyatt. Como preámbulo, esta noche ambos se verán cara a cara. La acción se emite desde las instalaciones del WWE Performance Center, en Orlando, Florida.

Se han programado encuentros interesantes para este SmackDown. En uno de ellos, la Campeona WWE, Bayley, participará en una lucha de parejas al lado de Sasha Banks. Sus rivales serán Tamina y Lacey Evans.

En otro, Mandy Rose y Sonya Deville se enfrentarán en un mano a mano. ¿Estarán en sus esquinas Otis y Dolph Ziggler?

El tercero es de tríos: Daniel Bryan y Drew Gulak tendrán a un compañero sorpresa para enfrentar a King Corbin, Shinsuke Nakamura y Cesaro. ¿Quién será el tercero en el equipo de los consentidos?

Además, esta noche será el regreso de Jeff Hardy, y todo indica que Sheamus no estará muy lejos.

Y vamos directo a la acción..

► 1- Mandy Rose vs. Sonya Deville

Mandy Rose va con todo y acorralla a patadas a su ex mejor amiga, pero luce afectada por la lesión sufrida hace una semana en su pierna derecha, donde luce un vendaje.

Luego de un breve control de Mandy, Sonya Deville se sale del ring para tomar un respiro. Al volver, es Sonya quien conecta una patada, seguida de un par de rodillazos y obtiene una cuenta de dos.

Sonya ahora se concentra en la pierna lastimada y logra dominarla a ras de la lona, mientras se le burla preguntándole si se cree mejor que ella.

Sonya se sigue burlando de Mandy, pero cuando toma impulso, Rose la sorprende con un lazo. A continuación, consigue un rodillazo y Sonya sale del ring.

Mandy Rose luce encendida y castiga a Deville contra las escaleras metálicas un par de veces, luego la arroja contra la mesa de comentaristas, donde estos se apartan.

Mandy devuelve al ring a su ex amiga, y busca liquidar el pleito, y consigue una patada, pero al cubrir, Sonya lo revierte y con una enredadera - con trampa incluida - logra la cuenta de tres.

Sonya Deville venció a Mandy Rose en un rápido encuentro. Seguramente esta rivalidad no acabará aquí y veremos la revancha tan pronto como este domingo.

¿Qué hará Mandy Rose al respecto?

► 2- The New Day y Lucha House Party vs. The Miz y John Morrison y The Forgotten Sons

Y tenemos un preámbulo de lo que podría ocurrir en el PPV de este domingo, donde las cuatro parejas estarán involucrados en la contienda titular, en búsqueda de destronar a The New Day.

Kofi y Miz inician la acción y empiezan forcejeando. Kofi parece llevar la delantera pero Miz se libera con unos codazos y llevan a Kofi a su esquina.

Eventualmente ingresan los demás equipos y se arma el relajo, aunque los buenos sacan a los rudos del ring. Kofi aprovecha y se lanza sobre la tercera cuerda con ayuda de Big E. Lince Dorado y Gran Metalik se lanzan en tope y conectan sobre sus rivales.

Al volver del comercial, Big E es castigado por los rudos, pero logra safarse del asedio y cede el relevo a Kofi y envía a Blake a la lona. Entre Kofi, Big E, Dorado y Metalik consiguen un festival de planchas sobre el rudo. Logra una cuenta de dos.

Kofi falla una embestida y falla. Miz aprovecha y ahora retoma el dominio en favor de su equipo. Luego de un breve castigo, cede el dominio a Morrison, quien con un movimiento ágil y una patada logra una cuenta de 2.

Los Forgotten Sons toman el relevo y continúan el castigo a Kofi, inclusive no le hacen caso a la réferi cuando utilizaban las cuerdas para tal propósito.

Eventualmente, Blake falla una embestida, ya que Kofi lo recibe con la bota en alto, luego saca a Blake del ring y logra conectarle un tope suicida y vamos a comerciales.

Al volver, Kofi sigue luchando para el bando bueno. Miz cede el relevo a Morrison y este consigue una cuenta de dos. Entra Blake y luego Cutler, pero Kofi finalmente logra reponerse, aunque los de Forgotten Sons no le permiten llegar a su esquina.

Blake y Cutler son enviados fuera del ring por Kofi, pero Miz interfiere y no le permite llegar a su esquina. Finalmente Kofi lo aleja con una patada, Kofi llega a su esquina y... no hay nadie, los rudos habían sacado a Big E y los enmascarados de su esquina. Big E es castigado contra la escalera.

Kofi conecta el SOS en el Miz y logra el relevo para Metalik. Dorado también ingresa y logran sacar a los Sons afuera del ring, aunque Kofi, quien estaba afuera, se hace cargo de Blake. Miz envía a Big E afuera y los Forgotten Sons ponen fuera de circulación a los de The New Day.

En el ring, los enmascarados dominan y Gran Metalik logra una cuenta de dos sobre Morrison luego de un Sunset Flip. Dorado toma el relevo e ingresa.

Ahora es Morrison quien está dominando a Lince Dorado, pero falla el Starship Pain. Dorado se recupera y logra un poison rana, pero Miz interfiere y con el Skull Crushing Finale logra la cuenta de tres y la victoria para su equipo.

The Miz, John Morrison y The Forgotten Sons logran la victoria en un buen encuentro, aunque lejos de festejar, parece que hay momentos de tensión entre los dos equipos, quienes rivalizarán este domingo.

Tras bastidores, King Corbin es entrevistado y Se burla de Bryan y Gulak, al igual que del resto de sus rivales, en especial de Otis y de su novia Mandy Rose, y que arrojará a todos y será el próximo Mr. Money in the Bank.

Jeff Hardy regresa al ring y es entrevistado por Renee Young, y esta le pregunta qué más tiene que probar. Hardy dice que lo ha dado todo y que gracias al público es que él hace cosas alocadas, y a pesar de que no están allí, Hardy escucha esas voces aclamándolo.

Hardy le dice que es un milagro que Sheamus no lo esté interrumpiendo, y lo llama para que aparezca. Y efectivamente aparece el Guerrero Celta.

Sheamus dice que es la cosa más triste y lamentable que ha visto. Dice que él le dirá las verdades, y que el público está cansado de él, y de sus segundas oportunidades. Se burla de sus especiales (el cual dice que se tomó la molestia de ver) y le dice cuántas veces más va a caer, "amigo".

Sheamus dice que será él quien apagará su fuego y se acerca al ring, pero Hardy está preparado y lo recibe con una patada. Con una combinación de Senton, Twist of Fate y Swanton Bomb, Jeff Hardy queda en pie.

► Braun Strowman y Bray Wyatt cara a cara

Strowman aparece y si bien revela que fue parte de la Wyatt Family y que lo creó, dice que Bray Wyatt le tiene miedo, a tal punto que utiliza sus segmentos de Firefly Fun House para intimidarlo, pero lo llama para que le diga las cosas en su cara.

Aparece Bray Wyatt y le dice que lo único que quiere es una disculpa. Strowman le dice que no le debe nada, Wyatt le desmiente.

Wyatt le dice que lo único que quiere es que vuelva a casa, y que él lo puede traer de vuelta. También quiere el Campeonato Universal y se lo pide. Strowman le dice que no lo conoce bien y que en Money in the Bank va a terminar esto.

Wyatt dice que esto apenas empieza, y le ofrece la máscara de oveja negra a Strowman y le pide que vuelva a casa.

Los títeres también le piden a Strowman que se la ponga. Strowman no lo compra y le dice que él ya está en casa y que tiene ya el Campeonato Universal y lo mantendrá este domingo, mientras que él se quedará jugando con sus marionetas.

Finalmente, Strowman se despide en tono burlesco y se va. Wyatt dice "lo intenté"

Tras bastidores, Otis es interceptado por Bryan y Gulak y estos le preguntan si escuchó lo que dijo Corbin, y Otis dijo que no, y se lo llevaron. Al parecer, ya tenemos al compañero misterioso de Daniel Bryan y Drew Gulak.