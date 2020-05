WWE RAW (11 de mayo 2020) | Resultados en vivo | Edge y Randy Orton regresan

WWE RAW 11 DE MAYO 2020 .— Money in the Bank fue un PPV raro tanto por su formato como por su duración. Pero de ello salió algo interesante: los ganadores, pues no fueron para nada los más probables. Y aunque puede pensarse que tienen nulas posibilidades de canjear con éxito los maletines, la dinámica de este año podría ser muy diferente. Como muestra, Asuka encarará esta noche a Becky Lynch, aunque no tiene ninguna necesidad de avisar su próxima jugada. ¿Qué pasará? Averigüémoslo en la edición de esta noche de Monday Night Raw, desde el Performance Center, de Orlando, Florida.

Raw 11 de mayo 2020

Además de ese cara a cara entre damas, esta noche regresan a Raw dos odiados rivales: Randy Orton y Edge. No los habíamos visto desde la pasada WrestleMania, y al parecer todavía quedan cuentas por saldar. ¿Seguirán en guerra o enterrarán el hacha?

WWE Raw 11 de mayo 2020

Hace pocas horas, WWE anunció que Becky Lynch hará un anuncio importante respecto a su carrera. ¿De qué se tratará?

Programa dedicado a la memoria de Alesiter Black y Rey Mysterio.

Tenemos una reseña de lo ocurrido en la lucha de escaleras de anoche, donde Asuka y Otis fueron los vencedores y se llevaron el maletín.

Bueno, parece que "resucitaron" Aleister Black y Rey Mysterio, ya que ambos se enfrentarán a Rey Mysterio y Murphy esta noche.

Y tenemos la bienvenida por parte de Becky Lynch, y viene con maletín en mano y sin el título... ¿Asuka canjeó tras cámaras?

Becky está muy triste y dice que tiene una mezcla de sentimientos de alegría y tristeza, pero mientras da su discurso, se quiebra, aunque valora a los fanáticos y le agradecen por el apoyo, y finalmente suelta la bomba: "Me tengo que ir por un rato"

Asuka ahora aparece y quiere su maletín, o bueno eso es lo que le entendemos. Becky la alaba por ser la única que la ha vencido en un buen rato y la felicita por su victoria de anoche. Luego, le abre el maletín y "voila", el título estaba dentro. Becky le aclara que la lucha de anoche fue por el Campeonato, no por la oportunidad y le dice a Asuka que ella ahora será quien pelee por el título, ya que ella estará fuera.

¡@WWEAsuka es la nueva Campeona de #WWERaw!@BeckyLynchWWE le entrega el Campeonato tras anunciar que está embarazada‼🤰💖pic.twitter.com/pxEjbDZgIQ — WWE Español (@wweespanol) May 12, 2020

Asuka se sorprende y luego festeja con el campeonato y su baile característico.

Asuka sigue celebrando y Becky sigue sollozando, Becky la vuelve a felicitar y le dice que se va a ser mamá. Asuka se sorprende nuevamente, se emociona y le da un abrazo. Felicidades a la nueva mamá Becky y a la nueva campeona Asuka.

Asuka festeja y corea el nombre de Becky también.

Becky es felicitada tras bastidores por Natalya, Rey Mysterio, The Street Profits, Bianca Belair, R-Truth, Liv Morgan, Kairi Sane y Ricochet. ¿Y la distancia social?

► 1- Sin descalificación: Bobby Lashley vs. Humberto Carrillo

Lashley empieza dominando y azotando a Carrillo contra la lona.

Lashley falla una lanza y sale del ring. Carrillo va por un tope, pero Lashley lo recibe con un derechazo. Ahora el All Mighty se arma con una silla, pero Carrillo lo madruga con un dropkick sobre esta e impacta en Lashley.

Al volver del comercial, Lashley domina a Carrillo, pero el mexicano lo envía afuera del ring y va por un tope, pero Lashley se esquiva y va por una patada, pero falla. Carrillo se trepa en la barrera de protección, pero Lashley lo recibe, lo carga y lo azota contra el esquinero.

Lashley toma una silla y busca impactar en Carrillo, pero este se esquiva. Toma la silla y es Carrillo quien le conecta varios sillazos contra Lashley, quien es devuelto al ring.

Carrillo busca impulsarse de la tercera cuerda, pero Lashley lo estaba esperando y cae víctima de una Full nelson y Carrillo se rinde.

Bobby Lashley es el vencedor en una corta y regular lucha. Era sin descalificación, pero a lo sumo utilizaron una silla. Lashley sigue dominante y en racha.

Masterlock nuevo remate de submission de Bobby Lashley @fightbobby ? #WWERaw — MarioBallers (@MarioBallers) May 12, 2020

Tras bastidores, The Street Profits y The Viking Raiders parece que acordaron un encuentro de Basketball. ¿Qué?

Asuka es entrevistada tras bastidores, y antes de que diga algo, Kairi Sane aparece y no puede creerlo tampoco, y la nueva Campeona Raw se va bailando. No hubo entrevista y la emoción de Asuka es indescriptible.

Tenemos un repaso del Last Standing Match entre Edge y Randy Orton en WrestleMania 36, y esta noche será su primera aparición luego de aquel intenso duelo.

► 2- Ángel Garza vs. Akira Tozawa

Andrade, Theory y Zelina están al borde del ring, y es Garza quien domina a placer desde el inicio. Tozawa es otro comparado al que vemos en NXT.

Mientras Garza castiga contra el esquinero a Tozawa, se burla de Theory. Raro...

Eventualmente Garza, mientras mira a Theory y se burla de su frase "All Day", conecta el Wing Clipper y logra la cuenta de tres.

Angel Garza venció en una corta lucha. Una paliza.

Ángel Garza vence a Akira Tozawa y se la dedica a su compañero Austin Theory. #WWERaw pic.twitter.com/6QgULywOpN — wweenespañol - FANS (@wweespanol_) May 12, 2020

Parece que no hay mucho tiempo para festejar, ya que Theory se enfrenta cara a cara con Garza. Andrade y Zelina llega a separarlos, y suena la música de Drew McIntyre.

El Campeón WWE parece que quiere "arreglar" las cosas, ya que dice que los ha visto discutiendo. Luego de un rato, Claymore para Theory y otro para Garza.

Andrade se pone cara a cara con él y le dice que él es el mejor campeón. McIntyre pide un réferi y parece que tenemos una lucha acá.

► 3- Drew McIntyre vs. Andrade

Ambos empiezan forcejeando, pero el réferi los separa. Sin embargo, el escocés es quien toma la batuta del encuentro y envía a Andrade afuera del ring con una patada.

Afuera, McIntyre sigue castigando a Andrade, quien parece un muñeco. Sin embargo, el Campeón de los Estados Unidos se refugia debajo del ring. McIntyre lo busca, pero Andrade le castiga el brazo y encuentra una apertura.

Y Efectivamente, Andrade castiga el brazo de McIntyre contra el esquinero, mientras el réferi cuenta.

Luego de aplicar una palanca al brazo de McIntyre, Andrade se ve obligado a soltarlo, y luego de dominar por unos minutos, McIntyre se recupera y envía a Andrade contra la lona. Lazo volador y vuelve a derribar a Andrade.

McIntyre consigue una cuenta de dos luego de aplicar un bombazo. Ahora el Campeón WWE va por un Claymore, pero Andrade se sale del ring. McIntyre le alcanza a tomar del cabello y lo mete al mexicano a la mala al ring. Sin embargo, falla una embestida e impacta contra el esquinero. Andrade envía a la lona a McIntyre y logra una cuenta de uno.

Ambos están exhaustos e intercambian sendos golpes. Codazo de Andrade, Beso de Glasgow para McIntyre.

Andrade es enviado contra el esquinero, y McIntyre finalmente cuenta 3, 2 y 1.. Claymore kick y cuenta de tres.

Drew McIntyre es el vencedor en una buena lucha. La facción de Andrade parece que cae a pedazos, ya que ni siquiera intervinieron.

🔴Drew McIntyre derrota a Andrade en #WWERaw 👉🏼Nuevo combate entre los dos campeones de RAW, otra victoria para el escocés. 📉El stable de Zelina está pasando por un momento muy crítico.pic.twitter.com/QDzQddy6fU — Karl Argila (@argilacarlos) May 12, 2020

McIntyre no festeja mucho y toma el micrófono y dice que, su objetivo en realidad no fue tener una lucha, aunque siempre está listo y admite que siempre está dispuesto a repartir Claymore. Elogió a Seth Rollins por su lucha de anoche, ya que lo llevó al límite, pero ahora que se ha enterado de que las Superestrellas de ambas marcas podrán estar presentes, extiende su invitación a una Superestrella de SmackDown que es muy odiado: King Corbin.

La próxima semana será: Drew McIntyre vs. King Corbin. Parece que esta versión del Wild card Rule funcionará a manera de invitación. Veremos.

Traer de Nuevo la Wild Card Rule es absolutamente estúpido.#WWERaw — David Miranda (@DavidMir4nda) May 12, 2020

Tras bastidores, MVP lo aconseja a Bobby Lashley y le dice que hay idiotas en SmackDown luchando por los títulos, mientras que Lashley sigue atorado en la misma situación que hace 13 años. Le dice a Lashley que lo piense y MVP se va.

Luego, MVP se encuentra con Lana y le hace notar de que ella es quien lo tiene "enjaulado" a Lashley y le dice que si necesita un representante, que lo busquen.

Alexa Bliss y Nikki Cross nos dan la bienvenida a su segmento Moment of a Bliss, y empiezan comentando del embarazo de Becky y el día de la madre.

Y mientras las campeonas de parejas siguen en la charla, reaparecen las IIconics. Bueno, parecen que Peyton Royce y Billie Kay siguen siendo las mismas.

Las IIconics demandan una lucha titular, pero Bliss les dice que así no es como funcionan las cosas. Royce les dice que aunque sea una lucha no titular, no se irán sin una lucha y las IIconics sostienen que son el futuro y hacen su pose.

Nikki Cross empieza a sacar las cosas del ring, y parece que tendremos una lucha.

► 4- Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics

Billie Kay y Alexa Bliss iniican la acción. Kay castiga a Bliss contra su esquinero y cede el relevo a su compañera, quien continúa el castigo, pero Nikki Cross logra entrar y ahora pone las cosas en favor de su equipo, y logra una cuenta de dos.

Eventualmente, Cross recibe una guillotina de Billie Kay, Royce le da una patada y Kay, quien era la legal, logra una cuenta de dos.

Cross y Royce intercambian sendas cuentas de dos. Sin embargo, las IIconics logran retomar el control y con relevos rápidos castigan a Nikki Cross.

Cross no consigue ceder el relevo, pero luego de una patada, rompequijadas y rompecaras finalmente neutraliza a Royce y consigue el relevo para Alexa. Del otro lado, Billie Kay también ingresa, pero Alexa ingresa y se hace cargo de Billie Kay y cubre para dos segundos. Peyton Royce llega al salve.

Ahora, The IIconics le hacen superioridad numérica a Alexa, Nikki acude a la ayuda, pero es enviada afuera del ring. Kay le conecta un derechazo a Alexa sin que vea al réferi. Luego, las IIconics se combinan y logran la cuenta de tres sobre Alexa.

The IIconics vencieron luego de luchar por primera vez en más de un año. Al parecer será la siguiente pareja en retar a Alexa Bliss y Nikki Cross. Regular combate.

🔴The IIconics derrotan a Alexa Bliss & Nikki Cross en #WWERaw 👉🏼Peyton y Billie regresan con una crucial victoria antes las campeonas femeninas por parejas. pic.twitter.com/ZPvoC7iTy2 — Karl Argila (@argilacarlos) May 12, 2020

Mi nuevo duo favorito contra mi anterior duo favorito, va a ser dificil para mi elegir un lado #WWERaw — Lucas ︽✵︽ (@irondanvers) May 12, 2020

Tras bastidores, Rey Mysterio es entrevistado y dice que ayer vio la vida en un instante, pero relata que sucedió un milagro y la caída fue de apenas dos metros. Luego, vio que su compañero de esta noche, Aleister Black, también cayó junto a él. Aunque no pudo completar su trabajo anoche, felicita a Otis por su victoria de anoche.

Luego, aparece Seth Rollins y Mysterio felicita al Monday Night Messiah por su paternidad y le estrecha la mano. Rollins se rehusa y se va.

► 5- MVP, Shane Thorne y Brendan Vink vs. R-Truth, Cedric Alexander y Ricochet

R-Truth y Thorne inician la acción, y rápidamente los técnicos dominan a Thorne con rápidos relevos; sin embargo, Brendan Vink toma el relevo sin que Alexander se diera cuenta y lo castiga contra la esquina. Luego, le aplica un candado a ras de la lona y retoma el control.

Ahora Thorne toma el relevo y continúa aplicandole un candado a Alexander. Vink toma el relevo y continúa el asedio.

Alexander se libera con una patada y finalmente cede el relevo a R-Truth. MVP ingresa por el otro equipo y Truth domina con una patada y logra una cuenta de dos.

Ingresa Ricochet, y Thorne hace lo propio y tenemos el alboroto de todos contra todos, aunque se salen del ring, excepto R-Truth y MVP, quienes son los legales.

MVP domina, pero le pega a la dentadura postiza de Truth, quien lo remata con el Lie Detector y logra la cuenta de tres.

R-Truth, Ricochet y Cedric Alexander son los vencedores en una corta y regular lucha. R-Truth le puso la nota cómica con la presencia de su primo Pretty Ricky.

R-Truth, Ricochet y Cedric Alexander vencen a MVP, Brendan Vink y Shane Thorne. Aparece de nuevo Bobby Lashley y ataca junto con MVP al pobre R-Truth... Muchísimo protagonismo para Lashley últimamente.#WWERaw — Ring The Bell Now (@RingTheBellNow) May 12, 2020

Truth no tiene tiempo para festejar, ya que suena la música de Bobby Lashley y el All Mighty le aplica una lanza. Luego lo somete con su Full Nelson y MVP lo remata con un par de patadas.

Parece que tendremos la alianza entre MVP y Bobby Lashley. Al menos esto es mucho mejor que Lana. ¿Finalmente llegará a la cima el All Mighty?

Tras bastidores, Jinder Mahal es entrevistado y está contento por el hecho de que su amigo Drew McIntyre es el campeón. El dice que, como ex Campeón, buscará volver de nuevo a la cima y que esta vez tomará el camino del héroe.

Mientras tanto, AJ Styles parece que está cómodamente sentado esperando el especial de The Undertaker, que se transmitirá en WWE Network después de Raw.

Ahora Shayna Baszler es entrevistada y le preguntan su opinión sobre el embarazo de Becky Lynch y le da con todo, diciéndole que es estúpida por el hecho de "tirar su carrera por un miserable parásito". También se burla del padre, aunque no lo menciona.

► 6- Rey Mysterio y Aleister Black vs. Seth Rollins y Murphy

Rollins ingresa y luce con una mirada perdida. Parece estar en shock por el embarzo de Becky.

Murphy y Black inician la acción. Murphy domina con palanca y busca cederle el relevo a Rollins, pero este no reacciona.

Mysterio toma el relevo y él y Black se combinan en una buena transición sobre Murphy y Mysterio cubre por un segundo.

Murphy es dominado mientras Rollins luce estático en su esquina. Black consigue una cuenta de dos sobre él. Murphy busca hacerlo reaccionar, pero Rollins ni se inmuta.

Black sigue en control, mientras Murphy llama la atención de su compañero. Nada de nada para Rollins todavía

Al borde del ring, Black y Rolllins tienen un cara a cara, pero el holandés rápidamente vuelve su atención hacia Murphy, quien resiste como puede. Black falla una embestida y Murphy lo envía contra el esquinero con un dropkick.

Al volver del comercial, Murphy y Black siguen en el ring, el discípulo de Rollins le propina una patada y ambos caen a la lona. Lucen exhaustos.

Mysterio ingresa y envía afuera a Murphy. Luego, conecta un Hurricanrana y Murphy es enviado contra la barrera de protección.

Mysterio consigue una cuenta de dos, luego de una variante de DDT. Lo mira fijamente a Rollins, quien ni se inmuta.

Mysterio va por el 619, pero Rollins ahora sí reacciona y lo hala y lo tira al piso. El réferi decreta la descalificación.

Rey Mysterio y Aleister Black vencen por descalificación. La lucha fue buena, pero más por el lado de Murphy, ahora Rollins ha abierto los ojos y decide seguir castigando a Mysterio.

Se volvió loco seth rollins 😲😲😲#WWERaw — Estefany Choves 🦇 (@ChovesEstefany) May 12, 2020

Black interfiere, pero es enviado sobre la barrera de protección. Murphy queriá ayudar, pero Rollins le dice que se detenga y él mismo se hace cargo de Mysterio, a quien le castiga el ojo contra el filo de la escalera metálica.

Rey Mysterio tiene que esperar por asistencia para poderse reincorporar. Rollins luce descontrolado.

Tras bastidores, Mysterio es atendido y Black lo acompaña. Rollins se acerca y parecía querer disculparse con Mysterio. Black ve a Murphy y entre los dos se atacan. Rollins se va caminando.

En los comentarios, hasta el propio Samoa Joe luce impresionado de lo hecho por Rollins.

Y yo me pregunto lo mismo:

¿Por qué Aleister atacó a Murphy y no a Rollins? #WWERaw — Rollins (@SedRollins) May 12, 2020

Mientras tanto, más temrano tuvimos el encuentro de baloncesto entre The Street Profits y The Viking Raiders. En el calentamiento, los campeones demuestran que son hábiles en este deporte, los Vikingos lanzaron el balón hacia la luna.

► Partido de Baloncesto: The Street Profits vs. The Viking Raiders

Los Street Profits están blanqueando a los Viking Raiders, quienes parecen no tener idea de cómo se juega esto.

Aunque The Viking Raiders festejan por lograr su primer aro, el marcador terminó siendo 74 a 2.

The Street Profits ganaron el partido de basquet 74 a 2 a los Viking Raiders #WWERAW pic.twitter.com/eQPZp9nY3B — Club WWE ARGENTINA🇦🇷 (🏠) (@ClubWWEArg) May 12, 2020

Tras bastidores, Natalya encara a Shayna y le dice que le ensañará a respetar el milagro de la maternidad. Shayna le dice que ella no sabe lo que es tener hijos y que la dinastía Hart morirá con ella.

Tenemos un recuento de lo que ocurrió después del partido de baloncesto. Mientras los Street Profits celebraban, Eric le dice que los dejó ganar y finalmente Ivar demuestra que sabe jugar, y Eric les dice que ellos harán mejor todo lo que los Street Profits hagan.

► 7- Natalya vs. Shayna Baszler

Suena la campana y Natalya consigue el primer derribo, y es quien toma el control, mientras le recrimina a Shayna por meterse con su familia.

Luego de que Natalya estaba aplicando un candado, Shayna le mete una zancadilla y la envía a la lona. Ahora Shayna está en control.

Baszler castiga a Natalya contra los esquineros. Logra una cuenta de uno despúes de aplicar un par de suplexes.

Natalya se recuera y va por el Sharpshooter, pero Shayna revierte y logra una palanca al brazo. Shayna la preparaba para castigarle el antebrazo, pero Natalya lo quita a tiempo. Sin embargo, Shayna queda en una posición favorable y luego de una patada consigue una cuenta de tres sobre Nattie.

Shayna Baszler es la vencedora en una corta y decente lucha. Fue como tenía que ser y Natalya no pudo defender su honor.

Por su experiencia, Natalya es de las luchadoras que puede adaptarse al estilo shoot de Baszler. Corto y aceptable combate. Asuka tiene varias retadoras potenciales. #WWERaw — Chava Rodríguez (@amazingblack23) May 12, 2020

Shayna Baszler vence a Natalya en un combate que me pareció mejor de lo que esperaba.#WWERaw — Ring The Bell Now (@RingTheBellNow) May 12, 2020

Tras bastidores, King Corbin es entrevistado y le dice a Charly que anoche hizo todo lo que tenía que hacer para llevarse el maletín. Cuando le preguntan sobre la lucha de la próxima semana contra McIntyre, Corbin le recuerda que él fue parte de su corte el año pasado y que la próxima semana demostrará por qué es el Rey.

Para La PRÓXIMA SEMANA: Campeonato femenil de Parejas: Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics.

► Edge y Randy Orton cara a cara

Primero ingresa Edge, toma el micrófono y nos recuerda que es la primera vez en seis semanas que vuelve al Performance Center, y recuerda que WrestleMania 36 fue el primer WrestleMania en 9 años. Edge nos recuerda que cuando volvió en Royal Rumble, dijo que se retiraría bajo sus términos, pero él está lejos de retirarse.

Cuando dice que Orton le dio la pelea de su vida y Edge estaba por virar la página, Randy Orton aparece.

La víbora le dice a Edge solo para decirle una cosa: "Felicitaciones. En WrestleMania ganó el mejor hombre". Deja el micrófono y se va.

Bueno, fue un engaño y se regresa. Toma el micrófono y dice que lo intentó, pero no puede mentir. Le dice que efectivamente en WrestleMania ganó el mejor hombre, pero no ganó el mejor luchador.

Orton dice que, en Royal Rumble Edge se refugió en otros 29 luchadores, y no es una lucha tradicional. Luego, agrega que si bien cayó derrotado WrestleMania, no le tomó 9 años en volver.

Luego Orton lo mira a la cara y dice que ve duda en sus ojos, pero tiene agallas, aunque eso no le va a devolver la habilidad y no hay oportunidad de que sus ganas y agallas lo puedan ayudar.

Orton plantea finalmente una lucha clásica para determinar al mejor luchador: Edge vs. Randy Orton para Backlash. Edge duda y no responde, a pesar de que Charly Caruso indica que esa sería una lucha épica.

Edge volviendo a luchar en el siguiente PPV es lo que necesitaba escuchar en este segmento. Que llegue ya Blacklash por favor #WWERaw — Lucas ︽✵︽ (@irondanvers) May 12, 2020

Y nos quedamos con el suspenso.

#WWERaw llega Randy Orton a RAW y reta a Edge a una lucha y ahí termina la transmisión — Noticias de deportes (@Notideportes9) May 12, 2020

Termina así esta emisión de Raw. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el miércoles para otra cobertura de NXT