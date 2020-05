Luego de que Drew McIntyre se coronó en WrestleMania 36 como Campeón WWE tras derrotar a Brock Lesnar en una corta lucha, el flamante monarca no perdió tiempo y durante una entrevista retó al Campeón Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury. El pugilista no se quedó atrás y respondió al reto del escocés, a sabiendas de que era un duelo que no era probable que se efectúe en el corto plazo debido a las restricciones para viajar que existen por el COVID-19.

A pesar de que la interacción entre Drew McIntyre y Tyson Fury se enfrió un poco luego de aquel reto en abril, parece que nuevamente han decidido reactivarlo en las redes sociales, a suerte de recordatorio.

En el caso de Fury, el pugilista hizo una sesión de entrenamiento por medio de una cámara web y se divirtió un poco a expensas del Campeón WWE. BT Sport publicó un clip del entrenamiento donde lanzó un pequeño "ataque" a McIntyre.

“Shout out @DMcIntyreWWE! He’s been calling me out, he doesn’t want to catch a left hook!”

“He’s 6”6 but he’s chiseled! I want to fight him but he’s got a good body!”

The WWE Champion is on @Tyson_Fury’s radar 👀

Give 👏 Us 👏 This 👏 Fight 👏 pic.twitter.com/Z4o0pzowgP

— WWE on BT Sport (@btsportwwe) May 15, 2020