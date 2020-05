WWE ha decidido destronar a Sami Zayn como Campeón Intercontinental debido a la actual ausencia del canadiense de los shows de la empresa. Por lo que sabemos, más allá de su reciente problema bucal por las muelas del juicio, el veterano luchador no quiere continuar trabajando para evitar contagiarse de Covid-19. No puede decirse que lo estén castigando pero el título debe seguir adelante. Es un poco lo que están haciendo con el Campeonato de Peso Crucero NXT, aunque en dicho caso Jordan Devlin no ha sido despojado del mismo sino que se ha creado uno interino.

► Futuro del Campeonato Intercontinental WWE

Ahora queda saber oficialmente qué va a pasar con dicho cetro, que tiene que encontrar a un nuevo dueño. Falta precisamente la confirmación de la compañía pero PWInsider ha compartido recientemente qué ocurrirá este viernes en el nuevo episodio de Friday Night SmackDown. Porque tan pronto como pasado mañana Vince McMahon quiere que el campeonato comience a estar de nuevo en funcionamiento.

"Hemos sabido que el torneo por el Campeonato Intercontinental WWE vacante va a comenzar este viernes".

Lo que no se sabe todavía es quiénes van a ser los participantes de dicho torneo así como tampoco cuántos van a ser. Pero será interesante. Mejor no hacerse ilusiones debido a cómo el título ha estado siendo tratado desde hace demasiado tiempo, pero tendrá más relevancia de la que ha tenido también desde hace demasiado tiempo. Quizá en las próximas horas se conozca qué luchadores van a tener la oportunidad.

En cuanto a SZ, por ahora nada se sabe de cuándo va a volver a los encordados. Mirando el lado positivo, puede que cuando retome su carrera reciba una oportunidad inmediata por el campeonato, utilizando el argumento de que nadie lo venció para quitárselo.