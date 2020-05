En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que tal y como lo habíamos adelantado aquí en SÚPER LUCHAS, WWE hizo oficial que Sami Zayn no es más el Campeón Intercontinental WWE. La noticia fue dada casi a la media noche ayer 12 de mayo durante WWE Backstage.

La noticia se veía rumorando dada la información de que pese a vivir en Orlando, Florida, a escasos minutos del WWE Performance Center, Zayn se negó a ir a las grabaciones y shows en vivo de WWE desde que empezó toda la situación con el coronavirus antes de WrestleMania 36.

WWE reportó hace pocos instantes en su portal web, que este viernes empezará un torneo en SmackDown para coronar a un nuevo Campeón Intercontinental. Sí, no será interino como el Campeonato Interino de Peso Crucero WWE, dado que a diferencia de Jordan Devlin, Sami se encuentra a minutos de su lugar de trabajo.

Hope everyone is doing okay.

"Espero que todo el mundo esté bien".

BREAKING NEWS:@SamiZayn is unable to compete and defend the Intercontinental Championship, therefore @WWE has declared the title vacant. A tournament to crown a new Champion will begin on Friday Night Smackdown on FOX. pic.twitter.com/5qZgUyL9rC

— WWE on FOX (@WWEonFOX) May 13, 2020