“Un día muy triste”: Rhea Ripley se duele por la ola de despidos en WWE

La Campeona WWE, Rhea Ripley, ganó el título en WrestleMania 42 al derrotar a Jade Cargill, y es actualmente una de las luchadoras más populares de la empresa. Y es esa popularidad la que hace que su trabajo con WWE sea seguro, pues la empresa fundada por Vince McMahon nunca ha tenido problemas con realizar olas de despidos masivos, las cuales se realizan por motivos financieros. Aunque el que sean por motivos financieros no quiere decir que WWE pierde dinero, sino que quieren maximizar sus ganancias

Dinero tienen de sobra. Apenas un día antes se reveló que el CEO de TKO, Ari Emanuel, ganó 67.4 millones de dólares el año pasado, mientras que el Presidente de TKO, Mark Shapiro, se embolsó 42.6 millones.

Stellar timing. One day after TKO’s proxy statement reveals that Ari Emanuel and Mark Shapiro made over $100 million combined last year, WWE does their post-Mania talent releases presumably due to budget cuts. https://t.co/OzY9yOUHzD — Jimmy Van | Founder of Fightful.com @StorySalesman (@jimmyvan) April 25, 2026

«Timing estelar. Un día después de que el informe proxy de TKO revelara que Ari Emanuel y Mark Shapiro ganaron más de $100 millones combinados el año pasado, WWE realiza sus liberaciones de talento post-Mania, presumiblemente debido a recortes presupuestarios».

► 22 luchadores despedidos en un día

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Entre los despedidos se encuentran Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega, todos los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Nikki Cross, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy), los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin), Santos Escobar, Apollo Crews, Zoey Stark y Alba Fyre, además de varios talentos de NXT como Andre Chase, Dante Chen, Luca Crusifino, Malik Blade y otros.

Aunque los despidos son una triste tradición («viernes negro», suelen llamarle los fans a estas olas, realizadas casi siempre en viernes), la magnitud de esta ocasión (pues se incluyen nombres con presencia televisiva reciente y storylines activas) ha generado sorpresa y críticas.

Volviendo a Rhea Ripley, una de las caras principales de WWE, muchos de los liberados eran sus amigos dentro y fuera del ring. Especialmente doloroso fue el caso de Kairi Sane, quien había competido recientemente contra Ripley e IYO SKY en Raw y era muy querida por todos en vestidores.

Rhea dijo lo siguiente:

Today’s been a very sad day… Absolutely guttered for my friends and comrades 😔Worst time of the year. Go prove them all wrong! ❤️ — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) April 25, 2026

«Hoy ha sido un día muy triste… Absolutamente destrozado por mis amigos y camaradas. El peor momento del año. ¡Vayan y demuéstrenles a todos que se equivocan!»

► El mensaje de Rhea Ripley no pasó desapercibido

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Fans, periodistas y otros luchadores reaccionaron inmediatamente: Muchos destacaron la ironía de que ocurra justo después de WrestleMania 42 y en un momento de ganancias record para WWE.

Otros recordaron que es parte del negocio, pero criticaron la decisión de despedir a talentos populares y con potencial. La propia comunidad WWE mostró apoyo masivo al tuit de Ripley.