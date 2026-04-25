7 cosas que dejó WWE SmackDown tras WrestleMania 42

WWE SmackDown presentó su primer episodio tras WrestleMania 42 con varias historias importantes rumbo a Backlash. Jacob Fatu se consolidó como amenaza para Roman Reigns, Tiffany Stratton conquistó el Campeonato de Estados Unidos y Rhea Ripley empezó su nuevo reinado como Campeona WWE en la marca azul.

WWE SmackDown tras WrestleMania 42

1- Jacob Fatu ya es una amenaza real para Roman Reigns

Jacob Fatu abrió y cerró el programa. WWE quiso dejar claro que el siguiente gran capítulo alrededor de Roman Reigns pasa por él. «El Lobo Samoano» no busca ser el nuevo «Jefe Tribal», ni siquiera quiere ocupar el trono familiar por orgullo. Su argumento es más simple y más peligroso: necesita el Campeonato WWE y todo lo que viene con él para cambiar la vida de su familia. Como el actual monarca hizo durante tantos años con el «Acknowledge Me», Fatu no está buscando reconomiendo sino que está exigiendo una oportunidad. Su victoria ante Solo Sikoa y la paliza posterior a los MFT lo presentaron como alguien que puede sobrevivir sin ayuda de nadie, incluídos The Usos. Ahora, ¿Reigns buscará ayuda contra él?

2- The Bloodline sigue dando vueltas (¿sin rumbo?)

Vueltas y vueltas con The Bloodline Saga… The Usos intentaron acercarse a Jacob Fatu, Solo Sikoa quiso ofrecerle un ejército y los MFT volvieron a mostrar grietas internas. Todo apunta a que WWE está reconstruyendo el universo samoano, pero ya no desde la obediencia total a Roman Reigns. La diferencia ahora es que nadie parece tener control absoluto. Roman quiere recuperar unidad, Jey y Jimmy intentan mediar, Solo quiere seguir mandando sobre su grupo y Jacob no quiere seguir órdenes de nadie (ni darlas a nadie). Eso deja una historia mucho más interesante que una simple reunión familiar: todos comparten sangre, pero no necesariamente el mismo objetivo. Pero, ¿lo tiene la propia WWE?

3- Tiffany Stratton encontró el título que necesitaba

Tiffany Stratton derrotó a Giulia y ganó el Campeonato Femenil de Estados Unidos. Más allá del cambio titular, lo importante es lo que representa: WWE parece querer reconstruir a Tiffany ahora en el medio cartel después de varios meses en los que rondó grandes oportunidades sin concretarlas y sin lograr brillar demasiado sin tener consigo algo brillante como el Campeonato Femenil WWE. El título le da dirección, presencia semanal y una división sobre la que puede empezar a mandar. Para Giulia, en cambio, la derrota deja una sensación más fría. Su reinado nunca terminó de explotar y ahora necesita una historia fuerte para no quedar perdida tras perder el cinturón. En cambio, Tiffany está ante una nueva oportunidad, una no poco importante.

4- Rhea Ripley será campeona defensora, no campeona decorativa

Rhea Ripley apareció para celebrar su nuevo reinado, pero rápidamente dejó claro que quiere defender el título y pelear. Eso es importante porque después de WrestleMania WWE necesitaba presentar a Rhea no solo como ganadora, sino como líder de la división. La descalificación contra Jacy Jayne no la debilita. Al contrario, le da una primera historia para su reinado y abre la puerta a varias combinaciones: Rhea contra Jacy, Rhea aliándose o chocando con Charlotte Flair y Alexa Bliss, e incluso una guerra más grande contra Fatal Influence. Rhea llega a SmackDown como campeona, pero también como imán de conflictos. Además, el reinado de Jade Cargill fue muy criticado precisamente por decorar más que luchar.

5- Fatal Influence llegó para agitar toda la división femenil

Después de su notorio paso por NXT, Fatal Influence no llegó a SmackDown para mirar. Interrumpieron a Paige, Brie Bella, Charlotte Flair y Alexa Bliss, y después se metieron con Rhea Ripley. En una sola noche se pusieron en el centro de dos escenas: el Campeonato Femenil de Parejas y el Campeonato Femenil WWE. Ese debut fue importante porque la marca azul necesitaba nuevas amenazas femeninas tras WrestleMania. Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid fueron recibidas con abucheos fuertes, y eso es una señal positiva: entraron como rudas claras y el público reaccionó. Si WWE las cuida, pueden convertirse en una facción útil para dar continuidad semanal a Rhea, Charlotte, Alexa, Paige y Brie. Queda lejos pero ya se parece vislumbrar la lucha femenil WarGames de Survivor Series 2026.

6- Cody Rhodes lanzó un mensaje de campeón total

El Campeón WWE, Cody Rhodes, no luchó en este SmackDown, pero su promo fue importante. Salió golpeado, con señales visibles de WrestleMania, y se presentó como el campeón que no se esconde. Su mensaje tuvo varias direcciones: Randy Orton, Sami Zayn, posibles retadores de cualquier marca y esas “fuerzas externas” que siguen interfiriendo en sus planes. La frase final lo resume todo: está fácil de encontrar, pero difícil de vencer. WWE parece mantener a Cody como campeón abierto a cualquier desafío. El ataque de «La Víbora» después de su combate en el magno evento parece dejar en claro que habrá una revancha en Backlash pero al mismo tiempo «La Pesadilla Americana» deja la puerta abierta a cualquier oponente e historia.

7- SmackDown está cargando con muchas caras nuevas

El show dejó claro, como suele ocurrir justo después de WrestleMania, que WWE quiere refrescar SmackDown. Fatal Influence apareció con fuerza, Ricky Saints fue anunciado para debutar próximamente, Blake Monroe también tuvo promoción, Danhausen siguió ganando espacio y Royce Keys volvió a ser presentado como alguien a seguir. Eso significa que SmackDown no solo está viviendo de Cody, Rhea o The Bloodline. Hay una intención clara de meter nuevas caras, crear capas en la división femenina y dar pequeñas historias a nombres que pueden crecer en las próximas semanas. El reto será no saturar. Pero como primer SmackDown tras WrestleMania, dejó una sensación clara: la marca azul quiere renovarse rápido. Teniendo en cuenta también la reciente ola de despidos.