Muchos fans y analistas han criticado el que la Campeona WWE, Jade Cargill, lleve «cero defensas» a su título desde que lo ganó el 1 de noviembre pasado al vencer a Tiffany Stratton en Saturday Night’s Main Event, lo que ya supera los 100 días. Frases como «100 días con cero defensas», «reinado invisible» o «disgraceful title reign» se repiten constantemente en posts de redes sociales y videos de YouTube de influencers cuyo conocimiento real de sobre la lucha profesional es cuestionable.

90 días como campeona. 0 defensas. Infame reinado de Jade Cargill. pic.twitter.com/E1H9jDjfIN — Falbak (@Falbak_) February 3, 2026

La crítica principal es que se espera que los campeones defiendan sus coronas para mantener el prestigio del título y avanzar historias. En cambio, Cargill ha tenido muy poca actividad. Esto ha llevado a acusaciones de que WWE ‘no cree’ en ella como estrella principal, o que ‘el booking la está arruinando’ al no darle oponentes de calibre o segmentos impactantes.

► Jade Cargill lleva en realidad cinco defensas

Sin embargo, la realidad es más matizada. Aunque no hay defensas televisadas, Jade Cargill sí ha defendido el título en cinco ocasiones durante la gira de house shows (eventos en vivo no televisados) de WWE Live Holiday Tour 2025 y en fechas posteriores:

26.12.2025 — Jade Cargill venció a Michin en la CFG Bank Arena, Baltimore.

en la CFG Bank Arena, Baltimore. 27.12.2025 — Jade Cargill venció Michin en la PPG Paints Arena, Pittsburgh.

en la PPG Paints Arena, Pittsburgh. 01.01.2026 — Jade Cargill venció B-Fab en la Upstate Medical University Arena, Syracuse.

en la Upstate Medical University Arena, Syracuse. 03.01.2026 — Jade Cargill venció Bayley en el DCU Center, Worcester.

en el DCU Center, Worcester. 04.01.2026 — Jade Cargill venció Bayley en la Total Mortgage Arena, Bridgeport.

El punto clave del debate es que WWE no reconoce oficialmente las defensas en house shows como parte del «canon» del reinado para storyline, estadísticas públicas o récords en WWE.com. Estos eventos no cuentan para el conteo de defensas que la audiencia ve en televisión. Por eso, la narrativa dominante sigue siendo ‘cero defensas’, a pesar de que Cargill ha estado activa y ha superado retos en vivo contra oponentes de nivel.

Jade Cargill llegó a los 100 días como campeona. Registra la impresentable cifra de cero defensas. pic.twitter.com/ld02Yxswld — EL TIM (@TIMWrestling) February 9, 2026

Jade Cargill ha respondido directamente a las críticas en redes, con un tono rudo. Argumenta que su primera defensa televisada será contra competencia real. De hecho, apenas el 23 de enero derrotó con facilidad a Chelsea Green en SmackDown, una lucha que bien pudo haber sido programada como defensa titular, pero fue sólo un mano a mano, lo mismo que su lucha contra B-Fab en el SmackDown del 14 de noviembre y que su lucha contra Alba Fyre el 5 de diciembre.

Será hasta este viernes en SmackDown cuando la veremos exponer la corona en un evento televisado. Su rival, alguien de características similares: Jordynne Grace.

► La realidad detrás de esta decisión

100 días como campeona femenina. 0 unidades de defensas titulares. Jade Cargill. pic.twitter.com/Oz7Hn7za3C — Rolsogames (@RolsoG) February 9, 2026

Más allá de lo que se le pueda criticar al estilo de programación actual de WWE, la verdad es que la decisión de dosificar la presencia de Cargill es para manejarla de forma diametralmente opuesta a como lo hizo AEW. En la empresa de Tony Khan, Cargill fue presentada como una versión femenina de Goldberg, es decir, era dominante y llevaba un récord invicto, y cuando obtuvo el Campeonato TBS, lo defendía constantemente. Aunque la presencia de Cargill en las pantallas de AEW era saludable para los ratings, la fórmula se fue desgastando, volviéndose repetitiva, y a la larga, perjudicó a todo el elenco femenil de AEW. La división perdió mucha credibilidad, y ni siquiera cuando Cargill fue derrotada finalmente por Kris Statlander pudo lograrse el impacto que se había previsto. De hecho, hasta hubo críticas.

WWE no quiere repetir esa fórmula. No le ve valor a que Cargill destroce cada semana, una a una, a todas las luchadoras del elenco. Queda claro que no cualquiera le puede ganar, y eso es suficiente.

Pero, de cualquier forma, el problema es no reconocer las defensas. En el entorno de WWE existe una enorme desconexión no sólo con el resto del mundo luchístico (un fan de WWE menosprecia a las demás empresas y cree ciegamente la narrativa y el revisionismo histórico de WWE), sino también con su propio producto, pues si no sucedió en televisión, es como si no existiera.

