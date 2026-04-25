Seth Rollins revela el origen de su Curb Stomp

Un Curb Stomp es un táctica de las peleas callejeras en Estados Unidos, que al menos durante los setentas estuvo en boga, y es algo tan brutal que hasta describirlo nos da miedo. Sólo decir que en su versión más común hay que poner la boca abierta del rival en el filo de la banqueta (de ahí lo de curb) y después…

Es por eso que cuando comenzó a usarlo Seth Rollins en WWE fue controvertido. Vince McMahon terminó vetando el movimiento, y no por temor a que causar conmociones cerebrales, sino porque es una movida muy fácil de imitar por lo niños. Se imagino a Shane niño aplicándoselo a Stephanie niña, y decidió que no valía la pena, en especial tomando en cuenta que Rollins tenía ya otras movidas finales.

El veto duró un par de años. Eventualmente Rollins pudo volver a usar el movimiento, aunque renombrado como The Stomp.

► «La tomé prestada de Naomichi Marufuji»

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En una entrevista de 2019, grabada durante WWE Backstage, Rollins explicó el origen de su movimiento insignia:

«Diré, antes que nada, que no puedo atribuirme el mérito de haber inventado este movimiento. No fui yo quien innovó esta maniobra. La robé, la tomé prestada de una leyenda japonesa, Naomichi Marufuji. Él la usó con maestría durante años. Así que se la quité y durante mucho tiempo la usé más que nada como un movimiento de preparación.

«Y entonces, en un evento en vivo, uno de los primeros que tuve en WWE, estaba luchando contra Tyson Kidd, TJ Wilson, que ahora es productor en WWE. Le hice el movimiento y él pensó que era tan impactante que debería usarlo como mi movimiento final. Le parecía que era una maniobra que podía aplicarle a cualquiera en cualquier momento y que no requería mucha preparación. Así que dejé de lado lo que estaba usando en ese entonces y adopté The Stomp».

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Aunque la entrevista tiene muchos años, se hizo viral en días recientes, provocando que el mismo Marufuji la retuiteara, agradeciéndole a Rollins por darle el crédito:

Gracias Seth😎

Me gustaría luchar contigo algún día. ¿Qué piensas?

Marufuji comenzó a utilizar el movimiento hace unos veinte años con el nombre de カーブストンプ (Kābu Sutonpu / Curb Stomp) o simplemente ストンプ (Sutonpu / Stomp)

Rollins, en otras entrevistas, también ha dicho que Alex Shelley lo usó en Estados Unidos antes que él, pero deja claro que el origen está en Marufuji.