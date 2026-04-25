Rating AEW Dynamite22 de abril 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco el combate entre Darby Allin vs. Tommaso Ciampa.

Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2) Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Mark Davis venció a Will Ospreay (****) Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)

► Los números de AEW Dynamite 22 de abril 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 617 mil televidentes en TBS. Eso esta por debajo con respecto a los 710 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,12 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 23 de abril de 2025, Dynamite atrajo a 521.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,14 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 24 de abril de 2024 atrajo a 683.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,23.