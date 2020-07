No fue la manera más épica de que Asuka se hiciera por primera vez en su carrera con el Campeonato Femenil Raw. Pero al menos, el segmento que abrió el episodio de la marca roja del 11 de mayo nos dejó una rara avis dentro de la programación de WWE.

Porque según los reportes que conocimos, "The Empress of Tomorrow" desconocía por completo que Becky Lynch iba a anunciar su embarazo y que su victoria del maletín en Money in the Bank la llevaría directamente a portar el cetro de la marca roja.

Aunque ahora, casi dos meses después de que "The Man" se apeara de los rings, sabemos de parte de esta que tal escenificación no era el plan original, cuando Lynch acudió de invitada al podcast de las gemelas Bella y comenzó relatando cómo tomaron la decisión de ceder el título a Asuka.

«Fue en plan, "Oh demonios, ¿hay una manera de que me derrote de una manera muy rápida?" Y Colby [Seth Rollins] se puso, "¡No! ¡Eso no! ¡No vas a luchar!" Así que hablamos mucho y lo decidimos en plan, "¿Y si hay un torneo por ser la primera contendiente y de esta forma la gente no sabrá que van a competir por el título? Y entonces, cuando lleguen al último combate, sea quien sea quien llegue, decirles entonces que en realidad luchan por el título".

«Pero Money in the Bank fue al mismo tiempo, así que resultaba demasiado confuso, por lo que decidieron que harían el combate de escaleras de Money in the Bank y ese sería el combate titular, básicamente, sin que ellas lo supieran.

«Aquel día en Raw fue una locura. Un día muy emotivo, porque entonces te das cuenta, "Oh espera, no. Aquí es donde comencé mi viaje". Llegué aquí por mí misma, sin estar segura de si lo lograría. Durante todo un año, pensando que me despedirían cualquier día. Y entonces haber pasado por eso y darte cuenta que, "Vale, ahora voy a irme de aquí con una familia. Es una locura"».