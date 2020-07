Los periodistas Dave Meltzer y Mike Johnson reportaron que Becky Lynch luchó embarazada en WrestleMania 36, y aunque muchos se rasgaron las vestiduras y los acusaron de mentirosos, porque además dijeron que era la primer mujer en luchar embarazada, la Superestrella de WWE lo acaba de confirmar en una entrevista en donde también reveló que quería que su rival, Shayna Baszler, se consagrara como la nueva Campeona Raw.

► ¿Iba a ser Shayna Baszler Campeona Raw en WrestleMania?

Lo dijo para el podcast de The Bella Twins:

"Originalmente pensaba: 'Esperaré hasta que haya terminado con la lucha libre y luego tendré una familia'. Pero luego comencé a pensar que por qué tenía que hacer eso. Los chicos no tienen que esperar a retirarse para ser padres. '¡Demonios, lo haré cuando sea el momento adecuado!', dije. Así que empezamos a intentarlo,, y pensé que tomaría mucho tiempo. Y no fue así. Tuvimos mucha suerte.

"Sucedió antes de lo que esperaba y todavía era la campeona en ese momento. De hecho, pensé que iba a perder el título en WrestleMania, una idea que me agradaba... pero, ¡ya sabes!"

Obviamente esto no ocurrió. Y además de que Shayna Baszler no es campeona, ahora se sabe que a Vince McMahon no le agrada del todo, motivo por el cual no aparece en Raw desde mediados de mayo, mientras se define qué hacer con ella, si enviarla de regreso a NXT o dejarla en el elenco principal como luchadora de medio y bajo cartel.

Paul Heyman había puesto toda la carne en el asador por ella, pero McMahon expresó dudas hacia el trabajo de la expeleadora de MMA. Y ya sabemos que hace poco despidió a Heyman como director ejecutivo de la marca roja.