Dave Meltzer: "Vince McMahon no entiende a Shayna Baszler"

La cuestión no es que en WWE no sepan qué hacer con ella, o que la ausencia de Becky Lynch, con quien estaba rivalizando afectara a su impulso, sino que Vince McMahon no entiende a Shayna Baszler. Triple H sí lo hacía y por eso la luchadora se convirtió en la más dominante de la historia de NXT. No obstante, por ahora está desaparecida de Monday Night Raw poco tiempo después de comenzar su aventura en la marca roja arrasando con todas sus rivales, menos con la irlandesa, a quien no fue capaz de arrebatarle el título. Y una vez fue derrotada, su impulso quedó en nada.

► Vince McMahon no entiende a Shayna Baszler

Esta afirmación acerca del mandamás del imperio luchístico proviene de Dave Meltzer, que ha vuelto a hablar de la ex peleadora de artes marciales mixtas, en el más reciente episodio de su Wrestling Observer Radio. E indica que su futuro no pinta nada bien.

"Vince McMahon también perdió el interés por completo en Shayna Baszler porque nunca comprendió conceptualmente el estilo de una peleadora de MMA dentro de la lucha libre profesional, así que él tomó la decisión de eliminar su impulso y alejarla de la televisión. Todo esto ocurrió antes de que Paul Heyman fuera destituido".

Melzer apunta a que la pérdida de impulso de Baszler no se debió para nada a la salida de Heyman como mandatario de show rojo sino únicamente a la opinión de McMahon sobre ella. Con estas declaraciones puede adivinarse que la luchadora no va a tener demasiado éxito en WWE a no ser que cambie su estilo para adecuarse a los gustos del mandamás. O quizá este cambie de opinión, lo cual tampoco sería sorprendente.