Sarah Logan está embarazada

Con tan solo 26 años de edad, Sarah Logan anunció hace pocos días su retiro de la lucha libre profesional tras solo nueve años de carrera. Esto, luego de que el 15 de abril pasado fuera parte de una segunda ola de despidos en el denominado "miércoles negro" de WWE, donde salió junto a un numeroso grupo de luchadores.

Hace días, tanto Sarah Logan como su esposo, Erik de los Viking Raiders, anunciaron que este lunes compartirían una gran noticia. Finalmente llegó el día y la noticia llegó.

Sarah Logan y su esposo anunciaron que esperan un bebé. Hicieron el anuncio a través del Youtube esta mañana, y en el mismo video se incluyó el momento en que descubrieron el embarazo.

Después de su salida de WWE, Sarah Logan ha vuelto a utilizar su nombre real, Sarah Rowe, en todas las redes sociales, hecho comprensible dado que ya está fuera del medio luchístico. De hecho, ahora sabemos que el embarazo de Sarah Logan debió ser un gran factor que contribuyó a esa decisión.

Liv Morgan, la ex compañera de equipo de Riott Squad de Sarah Rowe, fue una de las primeras personas que expresó en su cuenta de Twitter sus felicitaciones tanto a ella y como a su esposo Erik. Afirma que ambos serán "los mejores padres", y que ella será la "tía genial".

❤️😊❤️😊❤️😊❤️😊❤️😊❤️ congratulations !!!! You guys are gonna be the BEST parents and I'm gonna be an auntie ! 🥺❤️ The "cool" aunt 😈 https://t.co/xSriN77sAU

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 6, 2020