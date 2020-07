Cartel actualizado de Extreme Rules 2020

Con un Vince McMahon siempre tan poco gustoso de números que recuerden el paso inexorable del tiempo, parece que el uso de subtítulos para sus PPV es un recurso que veremos más a menudo de aquí en adelante. Y el que porta Extreme Rules 2020, "The Horror Show", luce bastante inoportuno considerando el reciente brote interno de coronavirus en WWE, con una cantidad de casos positivos que dicen podría extenderse a una treintena.

Previsto para el 19 de julio, los últimos acontecimientos de los shows semanales de WWE dan forma por ahora a un menú del evento que se presenta así.

► Cartel actualizado de Extreme Rules 2020

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

Si tenemos en cuenta dicho subtítulo, quizás ese Strowman vs. Wyatt ocupe el puesto de combate estelar, aunque WWE ha señalado que el Campeonato Universal que porta "The Monster Among Men", por lo que en este sentido pierde crédito al respecto. Un choque que será grabado con antelación al PPV y del que Wrestling Inc. ofreció una breve previa.

«El plan es que haya varios "spots" y una narrativa que cuente la historia entre ambos, yendo del pasado al presente. Quieren volver a lo que hizo especial al "Boneyard Match", pero a la manera de Bray Wyatt [...] Será un cruce entre una película de Terminator y una película de terror, y me apuntó la habilidad de Bray de reinventarse. El plan es que haya más acción que el combate de Wyatt contra John Cena de este pasado abril».

Mientras, el añadido más reciente fue el encuentro por el título femenil de SmackDown, después de que Cross ganara un Fatal 4-Way el pasado viernes.