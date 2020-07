El irlandés Sheamus se ha reunido por videoconferencia con el que fuera su compañero de equipo en WWE hace unos cuantos años, Rusev. El búlgaro y el irlandés repasaron sus combates en WrestleMania y no dejaron datos muy interesantes acerca de otras Superestrellas y sus actuaciones en el Escaparate de los Inmortales.

Datos, datos y más datos, experiencias personales y detalles que no conocemos al no trabajar en WWE; todo esto y mucho más encontramos durante la conversación de Sheamus y Rusev sobre sus combates en WrestleMania.

"Últimamente me ha dado por pensar en mis luchas en WrestleMania y creo que solo he tenido dos encuentros individuales en el Show de los shows, uno contra Daniel Bryan y otro contra Triple H. Sé que no están nada mal, pero el resto han sido de parejas.

"En WrestleMania 27 fue un dark match; en la 29 fue junto a Big Show y Randy Orton contra The Shield y en la 30 estuve en la Campal en memoria de de André el Gigante. Luego llegó la 31 que recuerdo que me la perdí por una lesión en el hombro y después de esa he estado contra New Day, Braun Strowman y el chico, The Hardy Boyz..."