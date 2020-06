WWE RAW (29 de junio 2020) | Resultados en vivo | Firma de contratos para Extreme Rules

RAW 29 DE JUNIO 2020 .— Está por terminar otro mes y entramos a la segunda mitad del año. En julio, el PPV de WWE es Extreme Rules: The Horror Show, y en él hay confirmadas dos luchas titulares: Drew McIntyre defenderá el Campeonato WWE ante Dolph Ziggler, mientras que Asuka defenderá el Campeonato Femenil Raw ante Sasha Banks. Y esta noche tendremos la firma de contratos de ambos encuentros. Eso y más veremos en Monday Night Raw desde las instalaciones del Performance Center, en Orlando, Florida.

Y, por supuesto, Randy Orton también tiene planes para el PPV. Big Show está al acecho, y quizá el día de hoy su rivalidad avance un poco.

Además, WWE adelanta que Seth Rollins pretende continuar con su reinado de terror. La semana pasada casi deja a Dominik Mysterio como su padre. ¿Se saldrá con la suya?

Samoa Joe es el anfitrión y tendremos la doble firma de contratos para arrancar el programa esta noche con los contendientes al Campeonato WWE y el Campeonato femenil Raw.

Las mujeres no pueden esperar que enseguida van a lo físico y tienen que ser separadas.

This double contract signing LITERALLY could not even get started without a fight.

Welcome to #WWERaw, everyone! pic.twitter.com/r4cjGRWWzX

