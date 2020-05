Becky Lynch iba a tener este combate en Money in the Bank 2020

Repasando el cartel del reciente Money in the Bank 2020 durante las últimas semanas, destacábamos la ausencia de una defensa de Becky Lynch del Campeonato Femenil Raw. Encuentro habitual en las entregas de este importante PPV desde 2017, al igual que su homólogo de SmackDown. Pero a cambio, WWE anunció que la ganadora del maletín confrontaría a Lynch 24 después, como así sucedió este pasado lunes. Aunque nadie esperaba el giro familiar de los acontecimientos cuando "The Man" anunció que iba a convertirse en "The Mom", cediendo su oro a Asuka.

► La defensa cancelada de Becky Lynch

Sin embargo, Lynch sí tenía previsto poner sobre la mesa la correa femenil de la marca roja. Según reporta Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, Nia Jax estuvo programada para servir de rival de la irlandesa en Money in the Bank 2020, pero una vez esta informó de su embarazo a WWE, la compañía tuvo que cancelar los planes.

Relacionado con esto, hace un par de días Mike Johnson de PWInsider informó de lo siguiente respecto a Lynch.

«Cuando luchó contra Shayna Baszler ... se convirtió en la primera luchadora de la WWE que conozco que trabajó en WrestleMania estando embarazada. Eso la hace una gran guerrera, pero también podría explicar por qué ese combate no fue la guerra física que todos esperábamos [...]»

Recordemos que las grabaciones de WrestleMania 36 tuvieron lugar los días 25 y 26 de marzo, y Lynch contó a la revista People que supo de su estado ya en abril, si bien dijo tener sospechas semanas antes. Por tanto, parece que WWE reescribió las historias con un estrecho margen de tiempo, justo después de la emisión del "Show de los Shows" a fin de incluir a Jax en la pugna por el maletín de MITB 2020. Interesante sería saber qué Superestrella de Raw originalmente programada perdió su hueco en esta lucha de escaleras.