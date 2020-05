Detalles tras bambalinas del segmento de Becky Lynch anunciando su embarazo

Pocas veces asistimos a una apertura de show como la del más reciente episodio de WWE Raw esta semana. La compañía McMahon ya avisó de que Becky Lynch haría un importante anuncio antes de la emisión, pero no imaginábamos que estuviese relacionado con su vida personal hasta que un reporte minutos antes de The Fight Oracle desveló que la irlandesa esperaba a su primer hijo.

Y efectivamente, una vez más, el adelanto de esa cuenta de Twitter se hizo carne cuando Lynch abrió Raw con la voz trémula, cediendo poco después el Campeonato Femenil Raw a Asuka, para sorpresa de la nipona, quien a continuación la felicitó por su maternidad. Un emotivo segmento que parece resultó tan natural como la vida misma, según informa Mike Johnson de PWInsider.

«La promo de despedida de Becky Lynch fue grabada ayer [el lunes] en el Performance Center. Nos han contado que cuando se grabó Money in the Bank (15/04), Asuka no sabía que iba a ganar el título femenil de Raw, pues WWE lo mantuvo todo en secreto. Hubo varias personas que estuvieron en las grabaciones que realmente no tenían ni idea de que Lynch estaba embarazada hasta que se grabó el segmento.

«Para aquellos que preguntan si Asuka sabía que Becky iba a hacer el anuncio, no tenemos confirmación.

«Nos han contado que no hay plazo alguno para un potencial retorno de Lynch. La maternidad es su prioridad ahora mismo, y así debería ser».