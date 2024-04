Becky Lynch estuvo enferma antes de WrestleMania XL

Durante WrestleMania XL, Becky Lynch perdió ante Rhea Ripley en una lucha por el Campeonato Mundial de la WWE. La que fuera Campeona Raw y Campeona SmackDown dio guerra a «Mami» pero terminó cayendo derrotada cuando la campeona evitó su Manhandle Slam desde la tercera cuerda y le aplicó dos veces su Riptide, una contra el esquinero y otra sobre la lona.

Hubo un momento en que parecía que podía salirse con la victoria pero «The Man» fue superada en el que fue un combate especial también por la publicación de su libro de memorias y el hecho de que llevaba frases del mismo en su atuendo. Libro que se ha convertido en un súper ventas del New York Times.

