A Roman Reigns no le gustó la actitud de una periodista durante la conferencia de prensa posterior a WrestleMania 40. Después de vencer a Cody Rhodes y Seth Rollins con The Rock como compañero en una lucha de parejas, lo cual significa que su defensa del Campeonato Universal Indiscutible WWE contra «The American Nightmare» en la Noche 2 será bajo «Bloodline Rules», «The Tribal Chief» se sentó con Paul Heyman para responder a las preguntas de los medios.

No obstante, antes de comenzar con ellas quiso que todos lo reconocieran y una de los allí presentes hizo algo que no le gustó al campeón, que decidió expulsarla. Habla de ella como una «mujer con gafas». El samoano dice que se va ella o se va él y cuando todavía ella no se va le dice que está haciendo perder el tiempo a todos. Después, lanzar un mensaje a los demás diciendo que está esperando buenas preguntas, que está ahí para trabajar y que hagan su trabajo.

The Tribal Chief is NOT messing around.@WWERomanReigns just kicked a reporter out of the #WrestleMania XL Press Conference! pic.twitter.com/4mtt7B5PXG

— WWE (@WWE) April 7, 2024