WWE y las propias Superestrellas intentan cuidarse antes de un gran evento como WrestleMania XL para evitar lesiones que puedan impedir su participación, como le ocurrió a CM Punk. Sin embargo, Seth Rollins es un caballo de batalla y además de los combates semanales que ha podido tener después de recuperarse del daño en la rodilla luchó en la Noche 1; también Cody Rhodes y Roman Reigns. Y en la Noche 2 va a exponer ante Drew McIntyre el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE.

Viendo lo lastimado que resultó «The Visionary» durante el combate -acabó atravesando la barrera de protección gracias a una lanza del «Tribal Chief»- «The Scottish Warrior» cree que tendrá una lucha plácida esta noche. Así lo deja saber en un reciente video en redes sociales en el que se muestra viendo el final del show:

«¡Vaya sorpresa! Déjame decirte que soy un psíquico. Todo salió exactamente como dije que iba a salir. Si alguien quiere los números ganadores de la lotería esta semana, te diré qué hacer. Quien tenga el comentario más divertido en mis redes sociales, en los comentarios, haré que alguien lo revise. Les daré los números ganadores de la lotería esta semana porque soy un psíquico, o cualquiera podría haber predicho que eso iba a suceder. Seth, eres un arrogante adicto, compañero. Va a ser una ejecución mañana. Solo trae tu estúpido trasero al ring mañana y te quitaré ese título. Pónlo en juego. ¡Vamos, vamos a disfrutar del resto de esta noche!».

#WrestleMania will be the easiest payday of my life. pic.twitter.com/pbQJ2yIuOs

— Drew (@DMcIntyreWWE) April 7, 2024