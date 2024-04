The Rock: «En ese momento supe que volvería a WWE»

The Rock recuerda cuando se dio cuenta de que era el momento de que volviera a la WWE. Lo hace, lo hizo, mejor dicho, en la conferencia de prensa posterior a la Noche 1 de WrestleMania 40, donde él y Roman Reigns derrotaron a Cody Rhodes y Seth Rollins.

► El regreso de The Rock a WWE

«Sí, hubo una situación así. Cuando Ari Emanuel llamó y dijo: ‘Voy a comprar la compañía’, respondí: ‘Está bien, ¿cuál es la estrategia detrás de eso?’. Conversamos sobre ello. Hace casi dos años, se habló de mi posible regreso a WrestleMania 39 en Los Ángeles. Pensábamos que todo se iba a alinear perfectamente, una gran historia. Pero las cosas no se desarrollaron como habíamos anticipado, y eso está bien. En ese momento, les dije a las personas con las que estábamos negociando: ‘Quizás sea momento de poner fin a las negociaciones y volver a hablar cuando sea el momento adecuado’.

«Entre dejar las negociaciones en pausa hace un año y medio, dos años atrás, con respecto a WrestleMania 39, y la realidad de la venta de la compañía, eso nos llevó a considerar seriamente la posibilidad de hacer WrestleMania 40 en Filadelfia. Muchas cosas tuvieron que encajar. El acuerdo, el trato, no me preocupaba, especialmente cuando las negociaciones estaban entre yo, Ari Emanuel y Nick Khan. No me preocupaba el acuerdo.

«Mi prioridad número uno era: ¿puedo regresar y tener un valor real esta vez, y no solo para momentos emocionantes o una noche? Es divertido, lo es para los fans, pero quería algo mucho más sólido, algo en lo que realmente pudiéramos construir. En estos últimos dos o tres meses, hemos estado preparando el terreno adecuadamente y no solo para WrestleMania de este fin de semana, sino también mirando más allá de eso y hacia el futuro«.