WWE WRESTLEMANIA 40 | Resultados en vivo | The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins 7. Roman Reigns y The Rock vs. Seth Rollins y Cody Rhodes

Antes de que inicie la acción, hubo mucho careo entre los involucrados. Finalmente los ex miembros de The Shield iniciaron la acción, pero tras un breve intercambio, vimos a Cody tomar acción y nos dieron una previa de lo que podría suceder en la noche 2. The Rock y Seth Rollins ingresarían y el primero lograría derribar a su rival tras un forcejeo y pidió a Cody, quien finalmente ingresó, y logró conectarle varios golpes a The Rock, ayudado por Seth. Roman ingresó, pero también fue castigado por Cody y otra vez quedaron los cuatro frente a frente, sin que el réferi pudiera poner orden. De hecho, los cuatro se salieron del ring y formaron parejas, con Rock vs Seth y Roman vs Cody. The Rock amenazó con despedir al réferi si le llamaba la atención y la acción seguía desarrollándose afuera del ring, con Rock y Seth metiéndose entre el público antes de volver al área del ring, con The Final Boss castigando a su rival con la ayuda del esquinero. Roman aprovecharía y continuaría el castigo, alternándose. Rollins eventualmente llegaría a su esquina, pero Roman impidió que se diera el relevo y el Campeón Mundial seguiá presa de los ataques de su rival. Rollins se liberaría de un Sharpshooter de The Rock y le conectaría un pisotón, logrando finalmente llegar a su esquina para que Cody ingrese, al igual que Roman. The American Nightmare tuvo sus minutos de dominio, pero no podía lograr la ansiada cuenta de tres. Roman interceptaría el Disaster Kick y con un Superman Punch casi lograba la victoria, mientras empezaba a sangrar de la nariz por un corte. Seth continuaría la ofensiva de Cody y con una plancha logró otra cuenta de dos. Cody y Seguían intentando lograr la cuenta de tres, pero The Rock sacó al réferi e impidió una victoria de Cody, mientras Roman le conectó un golpe bajo a Cody, seguido de una lanza, pero Cody resistió y contraatacó. Roman impedía daños mayores y salvó a su primo. The Rock recibiría una lanza de Roman, de manera accidental, y Seth reingresaría para ayudar a su compañero, y juntos aplicaron un Pedigree a Roman y The Rock, pero estos resistieron el conteo. Acto seguido, se animaron para seguir el castigo, con Seth yendo tras Roman y Cody buscando a The Rock, quien lo madrugó y empezó a preparar la mesa de comentaristas. Sin embargo, fue Cody quien le aplicó un Rock Bottom a su rival, rompiendo la mesa. Muy cerca de allí, Roman le aplicaría una lanza a Seth y ambos traspasaron la barrera de protección. Cody tomaría ventaja y conectó un par de Cross Rhodes, pero The Rock lo frenaría con un latigazo, dándole la opción a Roman para que lo remate con una lanza. Rock pediría el relevo y lograría rematar a Cody.