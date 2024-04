NXT STAND & DELIVER 2024 | Resultados en vivo | Trick Williams vs. Carmelo Hayes 1. Campeonato de Parejas NXT: Wolf Dogs vs. Axiom y Nathan Frazer

Los retadores no perdieron tiempo y empezaron a montar una ofensiva rápida contra los campeones, obligando a Bron a ceder el relevo. Tras ser sorprendido por Frazer, Corbin finalmente encontró el pulso con el ingreso de Axiom, a quien dominó. Bron continuaría la faena y los campeones mantuvieron aislado a Axiom. Frazer ingresaría y recuperaría el ímpetu para su equipo, con él y Axiom logrando sendas cuentas de dos. Corbin y Bron volverían a ver acción y mostraron su dominio, sacando a Axiom fuera de combate, con Corbin lorando una cuenta de dos sobre Frazer. Bron buscaría rematarlos, pero falla una embestida y los retadores se lanzaron contra Corbin, combinándose de buena manera. Bron salvó providencialmente a su compañero, quien había recibido un Phoenix Splash. Corbin se recupearía y le conectó un End of Days a Axiom, mientras intentaba hacer lo propio con Frazer, aunque no pudo.