Sumando las dos jornadas de WrestleMania XL, este evento cuenta con 13 luchas. Y por algún motivo, WWE ha querido que la primera jornada presente siete encuentros, uno más que la segunda.

[Sábado 6 de abril]

[Domingo 7 de abril]

► Una primera jornada «breve»

Sin embargo, vía el más reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer expone que los planes de WWE pasaban inicialmente por ofrecer sólo cuatro combates en la jornada de hoy: Ripley (c) vs. Lynch por el Campeonato Mundial Femenil WWE, el «ladder match» por el Campeonato Indiscutible de Parejas, Gunther (c) vs. Zayn por el Campeonato Intercontinental WWE y Rock & Reigns vs. Rhodes y Rollins.

Según Meltzer, para llenar con cuatro combates al menos tres horas de show, WWE quería que cada uno fuese bastante largo, pero parece que la empresa finalmente prefirió ofrecer más exposición a otros talentos en detrimento de la duración de las hostilidades sobre el ring. Interesante concepción esta, que hubiera permitido tal vez una mayor calidad «in-ring», en especial para los tres encuentros no estelares, porque en cualquier caso, es seguro que Rock, Reigns, Rhodes y Rollins contarán con generosa cantidad de minutos.