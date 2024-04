Hablando de Vince McMahon, de Nick Khan, de Ari Emanuel, de Roman Reigns… The Rock revela cómo evolucionó la idea que estelarizará WrestleMania 40 en una reciente entrevista con Joe Tessitore de ESPN cuando faltan solo horas para que comience la Noche 1 del gran evento de la WWE.

► La intrahistoria de WrestleMania 40

«Yo categorizaría la evolución hacia Final Boss como el momento en que la oportunidad se encuentra con la disposición a escuchar, realmente escuchar. Puedes oír a los fans, pero hay una diferencia entre oír y escuchar. También hay una diferencia entre oír, escuchar y actuar. En este caso, cuando la idea de Rock vs. Roman Reigns era la idea principal del evento que iba a suceder en WrestleMania del año pasado, estaba convergiendo bien, estábamos teniendo discusiones, yo y Nick Khan. Eso estaba tomando forma, pero no estaba destinado a ser.

«Decidimos dejar de lado los lápices. No con Nick Khan, sino con Vince McMahon. Le sugerí a Vince, dejemos los lápices de lado por ahora y tal vez podamos volver a esto en otro momento. A medida que empecé a regresar y estructurar un nuevo acuerdo con Ari [Ari Emanuel], el objetivo fue entonces: ‘Hagamos el WrestleMania más grande de todos los tiempos entre The Rock y Roman Reigns. Hagámoslo’. A medida que comenzamos a poner eso en marcha, los fans comenzaron a expresar su preocupación, lo cual es una de las mejores partes de nuestro negocio.

Cuando los fans expresan sus preocupaciones, ya sea cinco, cinco mil o cinco millones. Puedes escuchar, puedes elegir ignorarlo, o puedes elegir tomar medidas y servirles adecuadamente. A medida que comenzamos a poner todo en marcha, llegó un momento, sentí que era un momento crítico, recuerdo llamar a Nick y Ari. ‘Tengo esta idea, no creo que debamos ignorar esto. Lo que más me molesta es que hay un grupo de fans que están molestos. No sé cuál es la respuesta, pero ¿qué tal si consideramos esta idea? ¿Por qué no vamos con esta increíble historia entre Cody Rhodes y Roman Reigns? Esta idea de terminar su historia en la que los fans han invertido, nosotros como empresa también hemos invertido en eso. Rock y Roman pueden esperar. Sin embargo, ¿qué pasa si The Rock se convierte en heel? ¿Qué pasa si The Rock no solo se convierte en heel, sino que yo soy capaz de presentar una versión de The Rock que sea 10.0?’«