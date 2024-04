Resultados REVOLVER x HOG | El título de la División X, en juego

No todos los días se ven shows de lucha libre en una iglesia, y el Trinity Center For Urban Life de Philadelphia, que se emplea como recinto multiusos, acogió un «crossover» entre The Wrestling Revolver (REVOLVER) y House Of Glory (HOG), ayer durante el «WrestleMania Weekend».

Puede decirse que este REVOLVER x HOG fue una suerte de «bootleg» de TNA, pues convergieron allí 10 talentos bajo contrato con la empresa de Anthem Sports & Entertainment, además de Alex Shelley, ahora «freelancer», y Mustafa Ali, actual Campeón de la División X.

► Masha y Mike, los omnipresentes

Desde dicho Trinity Center For Urban Life de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), REVOLVER x HOG dejó los siguientes resultados.

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO HOG Y CAMPEONATO REVOLVER: Alex Shelley (c) derrotó a Mike Santana (c) por DQ . Shelley se autodescalificó para no perder su título, golpeando a uno de los réferis.

CAMPEONATO DE PAREJAS HOG: The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black) (c) derrotaron a RED (Alex Colon y Rickey Shane Page), Grizzled Young Veterans y The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) para retener el título.

. CAMPEONATO CROWN JEWEL HOG: Carlos Ramirez (c) derrotó a 1 Called Manders para retener el título .

Masha Slamovich derrotó a Mike Bailey. El único combate sobresaliente del show. Más meritoso si cabe al tener en cuenta que Slamovich había disputado dos encuentros el día anterior y Bailey la friolera de cinco.

PHILLY STREET FIGHT: Steve Maclin (con Killer Kelly) derrotó a Charles Mason.

. CAMPEONATO PWR REMIX: Gringo Loco (c) derrotó a Ace Austin (con Gia Miller), KC Navarro, Myron Reed, Aigle Blanc, Nolo Kitano y Raheem Royal para retener el título .

. CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Mustafa Ali (c) derrotó a Amazing Red para retener el título.