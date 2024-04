Damian Priest: «R-Truth era divertido, pero…»

Cuando volvió a la programación de la WWE a finales de 2023 después de muchos meses fuera de acción debido a una lesión, R-Truth enseguida entabló una relación con The Judgment Day. Nunca le ofrecieron un hueco ni lo quisieron cerca pero el veterano se nombró a sí mismo integrante de la facción e incluso creó una camiseta para todos. Damian Priest, Finn Bálor, Dominik Mysterio y Rhea Ripley tuvieron que sufrirlo durante varios meses pero para los fanáticos fue de lo mejor de Raw cada semana.

► Damian Priest de R-Truth

Pero finalmente los villanos se deshicieron de él. Aunque no sin consecuencias, pues «The Truth» se unirá a The Miz como uno de los cinco equipos que desafiarán a Priest y Bálor por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en WrestleMania 40. Aún así, «The Archer of Infamy» celebra su salida del grupo.

«Creo que Damian tiene mucho más que decir sobre R-Truth que yo. Honestamente, no siento una conexión especial con Truth. Parece que hay más tensión entre Damian y Truth», decía primero Finn Bálor.

«No tenemos tiempo para pasar con Truth. Aunque fue cómico y divertido por un momento, creo que nos desviamos del enfoque en Judgment Day. Por eso tuvimos que corregirlo. Necesitábamos enfocarnos en lo que realmente importa. Como la Facción del Año, tenemos un estándar que mantener. No podíamos permitirnos perder el rumbo, y ahora estamos en donde necesitamos estar. Estamos a punto de hacer historia en WrestleMania. Eso es lo que realmente importa», añadió Damian Priest en Fightful.

Quizá no esté tan contento si finalmente The Awesome Truth se convierten en los nuevos campeones.