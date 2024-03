R-Truth: «No he terminado con The Judgment Day»

R-Truth ha tratado por todos los medios de convertirse en miembro de The Judgment Day, aunque siempre ha sido rechazado y apaleado, aunque a veces le han sentido algo de pena. No obstante, también ha estado haciendo equipo con The Miz. En todo caso, se ha convertido en uno de los actos más hilarantes en la programación semanal de WWE, y luego de que fuera constantemente apaleado por el grupo, finalmente detuvo su ímpetu en cuanto a querer unirse al grupo.

► R-Truth está dolido con The Judgment Day

En una aparición reciente en WWE The Bump, R-Truth comentó sobre su historia con The Judgment Day y sus planes de aparentemente ir a la guerra con ellos. Truth inicialmente expresó su renuencia a hablar sobre lo que sucedió entre él y el grúpo, pero luego admitió que había resultado herido tanto física como emocionalmente. Truth también afirmó que les hizo ganar mucho dinero a la facción y señaló que lo trataron mal, especialmente a Damien Priest.

«Diré esto, es lo que es y fue lo que fue. Estoy dolido, estoy herido. Emocionalmente. Físicamente. Todavía tengo mi… Día del Juicio. No estoy con ellos todavía… No he terminado con ellos.»

«Les gané mucho dinero. Les conseguí un buen trato en la televisión, les conecté el cable, hice todo eso con Judgment Day. ¿Viste cómo me trataron? No sólo me golpearon, ¿sino también lo que hizo Damien Priest la semana pasada? No… simplemente no quiero hablar de eso».

Truth asumió la responsabilidad de crear el próximo «6-Pack Ladder Match» que tendrá lugar en WrestleMania 40, alegando que fue porque The Judgment Day tiene miedo a las escaleras, mientras que él ha derrotado todos sus miedos excepto los fantasmas. Este probablemente sea el desquite por todo lo que le hizo The Judgment Day.

«Bueno, escuchamos que les tenían miedo a las escaleras, ¡tiene sentido para mí! ¡Todos ellos tienen miedo a las escaleras! No lo van a admitir, ¿sabes lo que estoy diciendo? Rompí mi miedo a las escaleras y a arañas, ya no les tengo miedo a ninguna de ellas. Aunque sigo teniendo cuidado con los fantasmas».