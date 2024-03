Hubo un punto, hace apenas un lustro, en que Eddie Kingston estuvo muy cerca de dejar la lucha libre. Afortunadamente no lo hizo, y aunque un poco tardío, el éxito le ha llegado, gracias en buena parte a la existencia de AEW.

Por ello, es una pena hablar de que Kingston no tiene demasiada carrera por delante, pues suma ya 42 primaveras. Y el propio Kingston tiene trazado su plan para cuando cuelgue las botas, cual Henry David Thoreau en Walden, según reveló bajo entrevista con el podcast ‘Gabby AF’.

« Sí, quiero ir a Alaska, conseguir una pequeña cabaña y que me dejen en paz . Solo quiero que me dejen en paz. Quiero un teléfono Razer, el antiguo Razer de tapa . Mi madre tendrá mi número y ya está . Solo quiero que me dejen en paz. Quiero ganar lo suficiente para que me dejen en paz. No soy demasiado orgulloso. Si salgo de esto y no tengo suficiente dinero, trabajaré en un supermercado, no me importa. Solo quiero que me dejen en paz para cuando llegue ese momento. A medida que envejezco, solo deseo más y más soledad».

Pero antes, Eddie Kingston quiere seguir dando guerra. Y como ahora confiesa en entrevista concedida a WrestlingNews.Co, no cambiará su intenso estilo por alargar su trayectoria. Aunque Kingston confiesa que le gustaría alcanzar una cifra redonda.

«Tengo que ir con todo o no sé hacerlo. No puedo ir a medio gas. Si lo hago, entonces no le doy a la gente lo que quiere. Pagan para verme hacer lo mío. Y si me contengo o voy a medio gas, no le doy a la gente lo que han pagado para ver. ¿Sabes lo que quiero decir? Sé que muchos tipos se centran en los ratings y en quién los mira. Pero personalmente, yo me preocupo de la gente que paga dinero para venir al show […] ¿Cuánto tiempo podré seguir luchando? No lo sé, no lo sé. Simplemente seguiré hasta que mi cuerpo me diga que pare. Sí, me gustaría llegar a los 30 años de carrera porque es un número de la vieja escuela. Como muchos tipos de la vieja escuela, que querían llegar a los 30 años. Así que diría 30, pero probablemente llegue y no pueda andar, para serte sincero. Terry Funk es el mejor de todos los tiempos y lo aprendí de él».