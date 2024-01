El retiro de Eddie Kingston: «Después quiero…»

¿Cómo explicar el absolutamente grandioso momento en que se encuentra Eddie Kingston? Primer Campeón Continental AEW, todavía Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NEVER de NJPW. Campeón de la Triple Corona. Derrotó a su gran enemigo Jon Moxley en Worlds End. Venció al «mejor de todos los tiempos» Bryan Danielson.

Por ello puede resultar curioso que estemos hablando de su retiro. Aunque al mismo tiempo podríamos decir que si se retirara ahora mismo no tendría nada que lamentar. Pero es que él mismo estuvo hablando de ello recientemente en Gabby AF explicando cómo le gustaría que fuera su vida después de la lucha libre profesional.

► El retiro de Eddie Kingston

«Sí, quiero ir a Alaska, conseguir una pequeña cabaña y que me dejen en paz. Solo quiero que me dejen en paz. Quiero un teléfono Razer, el antiguo Razer de tapa. Mi madre tendrá mi número y ya está. Solo quiero que me dejen en paz. Quiero ganar lo suficiente para que me dejen en paz. No soy demasiado orgulloso. Si salgo de esto y no tengo suficiente dinero, trabajaré en un supermercado, no me importa. Solo quiero que me dejen en paz para cuando llegue ese momento. A medida que envejezco, solo deseo más y más soledad.»

Seguramente todavía queda mucho para que Eddie Kingston cuelgue las botas. Y mientras ya tiene un plan para sus tres títulos:

«Ese es el objetivo, pero no es mi espectáculo. Me encantaría, cuando logre la victoria, defender los tres cinturones juntos como el Triple Crown, pero también me gustaría hacerlo por separado. Defender el Continental solo, o el de Ring of Honor por sí mismo, o el Strong Openweight por sí mismo, pero también juntos. ¿Me gustaría ir a New Japan y hacerlo? Por supuesto. ¿Me gustaría, si mi cuerpo me lo permite? No es el horario, es mi cuerpo.

«Si mi cuerpo me lo permite, me encantaría ir a ciertas independientes como DEFY y AIW, entre otros lugares que desearía, no estoy tratando de ser grosero, simplemente no puedo recordar, mi cerebro está tratando de nombrar todas las independientes. HOG en Nueva York. Si mi cuerpo está dispuesto, me encantaría hacerlo. Cuando logre la victoria, ese es mi objetivo, defender los tres a la vez y también cada uno por separado. New Japan sería divertido. Eso sería genial».