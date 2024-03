El episodio de AEW Dynamite del 20 de marzo comienza a tomar forma con el anuncio de cuatro luchas y un segmento durante el especial Dynamite: Big Business que permanecerá en la memoria de la casa Élite por ser el show donde hizo su debut Mercedes Moné.

Next Wednesday, 3/20

Toronto, ON#AEWDynamite

8pm ET/7pm CT, TBS

AEW Continental Title

Eddie Kingston vs @rainmakerXokada

After The Rainmaker won tonight at #AEWBigBusiness, he will challenge Eddie for the AEW Continental Title under Continental Rules,

No Outside Interference! pic.twitter.com/TsxudL35qu

— Tony Khan (@TonyKhan) March 14, 2024