Eddie Kingston: «Quiero interpretar un personaje»

Aunque el éxito de Eddie Kingston, especialmente, en AEW, radica en ser él mismo, en decir con una gran habilidad en el micrófono cómo la lucha libre le ha dado la espalda, pues a pesar de tener un gran talento y haberse hecho un gran nombre a pulso en el circuito independiente, no tuvo éxito en las grandes ligas sino hasta cuando AEW se interesó en él, después de que WWE lo rechazara en un tryout, y pensara incluso en el retiro.

Ahora, The Mad Man ha revelado que le interesaría mucho la idea de interpretar un personaje para su carrera como luchador, aunque con ciertas maneras. Así lo reveló Kingston en una reciente entrevista con Inside The Ropes. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Eddie Kingston quiere mostrar su lado actoral en la lucha libre

«¿Si me resulta difícil ser tan auténtico como él en el ring y en el micrófono? Bueno, siento que ¿quién más voy a ser? Mi personaje soy yo cuando tenía 17 años, así que aún soy yo pero elevado mil niveles.

«Escuché a gente como Stone Cold Steve Austin y The Rock decir que sus personajes eran partes de ellos llevadas al extremo, y dado su éxito en el negocio, pensé que esa sería la mejor fórmula a seguir. Crecí en una generación donde todos querían ser algo que no eran, y yo estaba dispuesto a ser un personaje más excéntrico debido a la generación en la que crecí.

«Todos queríamos ser algo así como The Great Muta de alguna manera. O pintarnos la cara como lo hacían The Ultimate Warrior y The Road Warriors, así que todos en algún momento queríamos hacer algo así».