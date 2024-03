¿Incluirá WWE a Bray Wyatt este año en su «Hall of Fame»?

Si usted, lector, busca en Google «Bray Wyatt«, una de las primeras búsquedas del autocompletado que verán es «hall of fame». Desde su impactante fallecimiento, el ex Campeón WWE supone uno de los principales candidatos a formar parte de este Olimpo particular de la empresa estadounidense.

Dos meses atrás, Dave Meltzer reveló lo siguiente al respecto.

«Le pregunté a alguien muy cercano a él, y me dijeron que hasta ahora no les han informado, pero a su familia y amigos les encantaría que así fuera».

Y no sólo a la familia y amigos de Wyatt. Muy pocos decesos de Superestrellas de WWE han causado tanta conmoción como la del «Eater of Worlds», y su entrada en el «Hall of Fame» de la empresa supondría un buen homenaje a modo de inmortalización definitiva de su figura.

► Bray Wyatt, pendiente de confirmación

Y ahora, cuando restan apenas tres semanas para la ceremonia del Salón de la Fama 2024, el Wrestling Observer reporta que no ha podido confirmar que Bray Wyatt se encuentre entre los nombres escogidos. A cambio, sí confirma el de Lia Maivia, expromotora y abuela de The Rock, como otra de las personalidades que pronto deberían anunciarse.

Maivia se unirá así a Paul Heyman, Bull Nakano, The U.S Express (Barry Windham & Mike Rotunda), Muhammad Ali y Thunderbolt Patterson en la «class» de 2024. Dicha ceremonia tendrá lugar el 5 de abril desde el Wells Fargo Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).