Bull Nakano será inducida al Salón de la Fama de WWE

WWE confirmó oficialmente que la legendaria luchadora Bull Nakano será incluida en la Clase 2024 del WWE Hall of Fame, uniéndose a Paul Heyman, que fue el primero en entrar a este grupo.

Bull Nakano, quien hizo su debut en mundo de la All Japan Women’s Pro-Wrestling siendo apenas una adolescente, se hizo conocida para los fanáticos de la WWE en 1994 cuando aterrorizó a Alundra Blayze. Sin embargo, su conexión con la WWE se remonta a 1986, cuando formó equipo con la poderosa Dump Matsumoto como The Devils of Japan en una serie de programas.

Con su distintivo estilo, que incluía afeitarse los laterales de su melena y lucir chalecos de cuero con un maquillaje muy peculiar, Bull Nakano no solo buscaba la atención del público, sino que también respaldaba su presencia con logros notables.

Nakano fue Campeona AJW, Campeona AJW Jr., Campeona de peso Completo WWWA, Campeona Femenil del CMLL y Campeona de WWF.

► Bull Nakano como campeona de WWF

La rivalidad entre Nakano y Alundra Blayze en 1994 revitalizó el Campeonato Femenino de la WWF. Después de intensos encuentros a lo largo del año, Nakano logró su mayor victoria el 24 de noviembre de 1994, al ganar el Campeonato Femenino en el Tokyo Dome frente a más de 42,000 aficionados.

A pesar de su posterior paso por la WCW en 1995 y un breve periodo como golfista profesional, Bull Nakano oficialmente se retiró de la lucha libre el 8 de enero de 2012.

Con la inclusión de Paul Heyman y Bull Nakano, la Clase 2024 del WWE Hall of Fame está tomando forma, aunque aún faltan algunos por anunciarse.